Bayern Múnich y la marca que podría superar en Bundesliga tras 54 años; Luis Díaz ha contribuido

Entre sus dos partidos de cuartos de final de Champions League contra el Real Madrid, el Bayern Múnich viaja a Hamburgo para medirse, este sábado, con el St. Pauli. En los 'bávaros' se espera la presencia de Luis Díaz.

En dicho juego, los dirigidos por Vicent Kompany tienen el récord de goles en una temporada de la Bundesliga al alcance de la mano. Sólo necesita dos tantos en el barrio de la ciudad 'hanseática' para establecer una nueva marca 54 años después de que el propio Bayern de Franz Beckenbauer, Gerd Müller o Uli Hoeness cerrase el campeonato 1971-1972 con 101 goles a favor.

El hecho de que este Bayern de Harry Kane, Michael Olise o Luis Díaz ya haya alcanzado el centenar de goles en la Bundesliga con seis partidos todavía por jugar evidencia el dominio del líder del campeonato esta temporada.

Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane celebrando un gol con el Bayern Múnich AFP

Al ritmo actual, el Bayern va camino de lograr 121 tantos, una cifra que superaría el récord tanto de la Premier League como de LaLiga de España, y eso que ambos campeonatos cuentan con 38 fechas.



- Lucha por dos boletos Champions -

Pero si el Bayern quiere batir el registro de la Bundesliga el sábado contra el antepenúltimo, el St. Pauli, puede que tenga que hacerlo sin Harry Kane, que persigue a su vez un récord liguero.



Con 31 goles en 26 partidos del torneo alemán, a Kane le faltan 10 para igualar la marca absoluta de 41, fijado por Robert Lewandowski en la temporada 2020-21.

Publicidad

Pero el capitán inglés, que sufrió una lesión de tobillo de la que aún no se habría recuperado del todo pese a su gol en el Bernabéu, podría gozar de descanso pensando en la vuelta ante el conjunto 'blanco' en el Allianz Arena.

Un escalón por debajo, y cuando restan seis fechas para el final de la Bundesliga, el RB Leipzig (3º, 53 puntos), Stuttgart (4º, 53), Hoffenheim (5º, 50) y Leverkusen (6º, 49) inician el esprint final por el tercer y el cuarto puesto.

Publicidad

Ambas posiciones clasifican a la próxima Liga de Campeones de Europa, toda vez que el segundo lugar parece decidido para el Borussia Dortmund.

Vencedor la semana pasada en la cancha del Werder Bremen (2-1), el Leipzig aprovechó las derrotas de Stuttgart contra Dortmund (2-0) y de Hoffenheim contra Mainz 05 (2-1) para recuperar el tercer puesto, que había cedido dos meses y medio atrás.

Con una marcha menos desde febrero (8 puntos de 24), Hoffenheim viaja el viernes a Augsburgo, mientras que el Stuttgart, derrotado en el tiempo añadido en casa por el BVB, recibirá al Hamburgo el domingo.

Luego de cuatro empates consecutivos, el Leverkusen recuperó el camino de la victoria la semana pasada contra el Wolfsburgo (6-3), pero para conservar esperanzas de estar en la próxima Liga de Campeones, los hombres de Kasper Hjulmand deberán imponerse en el Westfalenstadion al Borussia Dortmund.