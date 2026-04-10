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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich y la marca que podría superar en Bundesliga tras 54 años; Luis Díaz ha contribuido

Bayern Múnich y la marca que podría superar en Bundesliga tras 54 años; Luis Díaz ha contribuido

El duelo de este sábado contra St. Pauli podría suponer un nuevo récord para el Bayern Múnich en el certamen local. Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, han sido importantes.

Por: AFP
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Bayern Múnich en uno de los partidos en la Bundesliga.
Bayern Múnich en uno de los partidos en la Bundesliga.
AFP

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