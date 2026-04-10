¿Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y qué opción tiene de jugar en Millonarios vs. Santa Fe?

El pasado jueves 9 de abril Santa Fe se estrenó en el estadio El Campín, al tener el primer encuentro por la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo fue frente al equipo uruguayo Peñarol, en el Grupo E del torneo de la Conmebol. Luego de un encuentro parejo y luchado, el resultado del partido entre ambos equipo concluyo en un empate de 1-1.

Sin embargo, una de los momentos más trascendentales en el encuentro fue la salida del guardameta del equipo 'cardenal', Andrés Mosquera Marmolejo, quien abandonó el terreno de juego y no saltó al césped para la complementaria. Esto ha generado una seria preocupación entre los aficionados, como quiera que este domingo se viene el clásico frente a Millonarios, por la Liga Betplay.

El 'antioqueño' viene aquejando una lesión muscular en su pierna derecha, lo que lo ha llevó a estar por fuera de las canchas recientemente. Actualmente, Mosquera Marmolejo se encuentra bajo observación médica para determinar los pasos a seguir, en los próximos días ante los duelos contra los 'embajadores' y la visita del 15 de abril próximo contra Corinthians, en Brasil, en la segunda jornada de la Libertadores.

Andrés Mosquera Marmolejo, guardameta de Independiente Santa Fe y figura en la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

¿Más allá del empate, a Santa Fe lo afectan una serie de lesiones, qué viene para ustedes los jugadores que se retiraron con dolencias y más teniendo el clásico a la vista?

"Sí. Eso ya es un tema del profe. Lamentablemente, la lesión de los compañeros de Yilmar (Velásquez) y de Maxi (Lovera), quienes son jugadores importantes para nosotros. Incluso, en el momento cambió el plan de juego, todo lo que teníamos planificado. Pero ya el profe en su experiencia sabrá qué quiere y qué jugadores usará para el clásico, y después lo que será el partido en Brasil".



¿Cómo está físicamente?

"Es un tema del que ya se había hablado. Estaba la posibilidad de no jugar; durante el calentamiento yo tomaba la decisión, y si durante el entreno yo sentía algo, podía decir que no continuaba. Hoy estoy cumpliendo ocho días de un desgarre muscular en el gemelo y vamos en ese proceso de recuperación. Entonces, era ser inteligente y sabio porque ya habíamos agotado dos ventajas de cambio, y de pronto en algún momento podía recaer mucho más en la lesión. Eso fue algo que se habló en el camerino, y fue la decisión que se tomó".

Andrés Mosquera Marmolejo; arquero de Independiente Santa Fe Colprensa

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¿Cuales fueron las palabras de Asprilla en ese segundo tiempo tan complicado para Santa Fe?

"Tener la tranquilidad y seguridad que él tiene. Ustedes han podido ver la capacidad que él tiene. Es un arquero joven, profesional, con mucha capacidad. Las veces que ha tenido que jugar, ha demostrado que tiene mucho potencial".

¿Qué sensación se lleva el equipo en general, después de ese empate, que sabe como la derrota, porque pudieron haberse llevado la victoria?

"No tanto derrota, porque sumamos. Sin embargo, sí nos queda esa sensación de que tuvimos la oportunidad de llevarnos esos tres puntos".

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Con reportería de Dilhan Almonacid