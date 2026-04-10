Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y qué opción tiene de jugar en Millonarios vs. Santa Fe?

¿Qué pasó con Andrés Mosquera Marmolejo y qué opción tiene de jugar en Millonarios vs. Santa Fe?

Andrés Mosquera Marmolejo encendió las alarmas en Santa Fe tras su dolencia frente a Peñarol. El arquero de los 'cardenales' contó detalles de lo sucedido el jueves pasado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
Comparta en:
Santa Fe vs. Peñarol
Santa Fe vs. Peñarol; Copa Libertadores
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad