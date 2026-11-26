Sebastián Villa no descarta la posibilidad de volver a la Selección Colombia y, ahora que se encuentra en un buen momento futbolístico; el extremo de Boca Juniors dejó claro que está dispuesto a cambiar hasta de perfil para vestir los colores de la 'tricolor'.

En entrevista con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'; el futbolista antioqueño se refirió a la relación que comparte con varios jugadores del combinado de nuestro país; uno de ellos, Luis Díaz, a quien le envía mensajes constantemente debido a la cercana relación que tienen.

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Y, enfatizando en la posición táctica que podría tener en el terreno de juego; Sebastián Villa confesó que estaría dispuesto a jugar en el costado opuesto al suyo, solo para aportarle en el campo al equipo, respetando también las jerarquías dentro del seleccionado nacional.

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"Soy polifuncional, puedo jugar por derecha o por izquierdo. Sé que Luis Díaz está por esa banda y lo respeto mucho, ya que tenemos una excelente amistad y hablamos mucho. Lo mismo con Daniel Muñoz, con quien crecimos mucho. Saben que si me dan la oportunidad, pondré mi granito de arena para dejar al país en lo más alto", indicó de entrada Villa, en entrevista con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.

