Sebastián Villa volvió a pronunciarse sobre las críticas que ha recibido por las situaciones extradeportivas que han marcado su carrera. El delantero colombiano, quien busca recuperar protagonismo en el fútbol y volver a estar en el radar de la Selección Colombia, envió un mensaje a quienes todavía lo cuestionan y pidió que tengan empatía con su historia, al considerar que merece una segunda oportunidad.

En diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el atacante habló de sus orígenes, recordó las dificultades que ha tenido que superar y reconoció que, como cualquier persona, ha cometido errores. Sin embargo, insistió en que algunas de las versiones que circularon sobre él no correspondieron a la realidad y expresó su deseo de que la gente también pueda conocer su lado humano.

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"Vengo de abajo, soy un chico que viene de una familia de escasos recursos, que siempre quiso lo mejor para su mamá, soy noble y muchas cosas de las que se dijeron no fueron así. Todos cometemos errores y merecemos segundas oportunidades", manifestó el futbolista.

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El colombiano también aprovechó el espacio radial para dirigirse directamente a las personas que lo juzgan. En su mensaje, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y pensar en un objetivo común: el bienestar del país y el crecimiento del fútbol colombiano.



Sebastián Villa, delantero colombiano de Boca Juniors, en un partido de la Liga Argentina AFP

"Espero que la gente tenga empatía, tiremos para el mismo lado y entendamos que somos colombianos y queremos al país en lo más alto. Esas lágrimas en Barranquilla fueron sinceras y me salieron del corazón", expresó.

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Sus palabras también reavivan la conversación sobre una eventual oportunidad en la Selección Colombia. Villa no ocultó su interés por volver a vestir la camiseta del combinado nacional, en un momento en el que busca que su rendimiento deportivo sea nuevamente su principal carta de presentación.

Por ahora, el atacante tendrá que continuar demostrando sus condiciones en el fútbol de clubes y esperar si sus actuaciones le permiten llamar la atención del cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Mientras tanto, su mensaje deja clara una de sus principales peticiones: que, más allá de los señalamientos, también exista espacio para la empatía y las segundas oportunidades.