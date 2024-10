"En Bolivia quieren ver a James Rodríguez, pero en El Alto será difícil disfrutar de él"

Este jueves 10 de octubre, la Selección Colombia se enfrentará a Bolivia , por la fecha 9 de las Eliminatoria Sudamericanas. El principal tema de debate de este duelo son las complejas condiciones por la altura y por eso en Gol Caracol hablamos con Cristian Cañozales, uno de los tres colombianos que milita en Always Ready, equipo que juega como local en El Alto, ciudad por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, en dónde jugarán 'La Verde' y la 'tricolor'.

Cañozales tiene 25 años y vivió de primera mano un cambio drástico: paso de jugar con Dorados de Sinaloa, en Culiacán, a 280 msnm, a Always Ready, en El Alto, a 4.150 msnm. El delantero arribó en julio de 2024 y ya suma ocho presencias por liga local y dos por Copa Sudamericana. Por eso, tiene toda la experiencia para hablar sobre las dificultades de jugar en estas condiciones.

Cabe recordar, que, el atacante debutó como profesional en Tigres de Bogotá y también ha vestido la camiseta de clubes como 1°Dezembro, Praiense, Everton de Viña del Mar y Alebrijes de Oaxaca.

Cristian Cañozales, jugador colombiano de Always Ready. Always Ready.

¿Cómo es jugar en El Alto?

“Aquí uno nunca puede decir ‘no me voy a ahogar’, siempre te vas a ahogar, los mismos de aquí a Bolivia se ahogan, los mismos de la selección, tengo varios compañeros en la selección, ellos también se ahogan. Aquí el tema es la recuperación, el tiempo para recuperarse. Ellos se recuperan más fácil, lo hacen en 40 segundos y uno lo hace en 5 minutos. Ese es el problema aquí, todos se ahogan, pero la recuperación no te deja, sientes el pecho atascado, no te corre aire, entonces eso es lo complicado, es un cambio muy drástico”.

La primera vez que jugó en El Alto

“Estábamos entrenando aquí cerca en La Paz, aquí estamos a 3.600, me ahogaba demasiado. En los entrenos súper mal, y luego me tocó debutar allá arriba en El Alto, son 4.150, si acá me costaba, imagínense, allá arriba. Fueron varios días que estuve preparándome bien, tres semanas. Debuté, jugué titular, en el entretiempo me tuvieron que sacar. Salí y de una vez me pusieron el tanque de oxígeno. Estaba muy ahogado. Fue una mala experiencia se me hacía muy eterno y yo estaba concentrado en el tiempo. Cuánto tiempo va, preguntaba. Jugar aquí es complicado y es muy jodido”.

Cristian Cañozales, jugador colombiano de Always Ready. Instagram de Cristian Cañozales.

Síntomas que se sienten por jugar en la altura

“Cada cuerpo es diferente, pero por lo general uno se empieza a marear, a nublar la cabeza y ve borroso. Si la cabeza no está bien, los pies no responden”.

¿Qué consejo le daría a un James Rodríguez o Luis Díaz para jugar en El Alto?

“Hay que saber medirse. Yo soy extremo, no puedo andar corriendo como loco. Si hago eso, en cinco minutos estoy muerto. Se necesita mucho que el grupo esté muy compacto y trazar bien las líneas. Hay que defenderse bien porque es muy complicado. Hay que estar muy cerca, no hacer recorridos tan largos. Hay que ver el partido de Bolivia contra Venezuela, es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer”.

Hay mucha polémica por la elección de El Alto como sede de Bolivia, ¿usted qué opina como futbolista?

“Yo pienso que es la ventaja de ellos y quieren clasificar al Mundial, quieren hacer historia con su selección. Más allá de eso, siento que es un escenario donde en realidad el fútbol no se disfruta y es un deporte que para mí lo más importante es hacer un espectáculo. La gente, por ejemplo, va con la emoción de querer ver a jugadores como James o Luis Díaz y no los puede disfrutar porque es un campo donde es súper difícil sacar las cualidades y las condiciones de uno. Jugar en el Alto no es un buen espectáculo para un partido de eliminatorias”.

La pelota y la media distancia en la altura

“Fue muy complicado cuando llegué, porque las pelotas son totalmente diferentes. Es súper dura. Ellos tienen mucha ventaja en eso, aprovechan mucho la media distancia, porque la pelota corre diferente. Colombia debe cuidarse mucho de eso. Lo digo porque en el club también lo trabajamos mucho, la pelota no te coge la rosca como lo hace James. Se debe pegarle seco a la pelota, va es recta”.