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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "En Francia respetan a Colombia, más después de los pasos de Falcao García y James Rodríguez"
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"En Francia respetan a Colombia, más después de los pasos de Falcao García y James Rodríguez"

Un exfutbolista de la Selección Colombia, que estuvo más de 10 años en Francia y jugó en tres clubes galos, contó cómo ven a la 'tricolor' y al jugador 'cafetero'.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Falcao García y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia, compartieron en Mónaco, de Francia
Falcao García y James Rodríguez, figuras de la Selección Colombia, compartieron en Mónaco, de Francia
AFP

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