"En Francia respetan a Colombia, más después de los pasos de Falcao García y James Rodríguez"

Históricamente, Francia es una potencia del fútbol y en los últimos años ha quedado demostrado. Además de coronarse campeona del Mundial de Rusia 2018, fue subcampeona en Qatar 2022. De igual manera, fue segunda en la Eurocopa 2016 y cuarta en la edición del 2024. Por último, ganó la Liga de Naciones en 2021 y culminó tercera en 2025. Razón por la que se perfila como firme candidata a dar de qué hablar en la cita orbital del 2026, en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, antes de afrontar ese reto, aprovechó la fecha FIFA de marzo para medir su nivel con dos selecciones sudamericanas de 'peso'. En primera instancia, le ganó 2-1 a Brasil y, ahora, chocará con Colombia. Es encuentro está programado para el domingo 29 de marzo, a las 2:00 p.m., en el Northwest Stadium de Landover, Maryland; partido que será transmitido por la señal principal de Caracol Televisión, el portal y canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU.

Así las cosas, en Gol Caracol hablamos con Víctor Hugo Montaño, exjugador de la 'tricolor' que estuvo en la Liga de Francia durante 11 años, vistiendo las camisetas de Istres, Montpellier y Stade Rennes. Al ser consultado por cómo ven al jugador colombiano, fue claro en su concepto. "Nos estiman mucho. Cuando yo estuve allá, éramos varios como David Ospina, Mario Alberto Yepes, Alex Viveros, Victor Bonilla, Juan Pablo Pino, entre otros, y fue lindo lo vivido", afirmó de entrada.

Falcao García y James Rodríguez celebran un gol, cuando compartieron en Mónaco, de Francia AFP

"Incluso, en su momento, Carlos 'el Pibe' Valderrama también pasó por allá. Hubo una generación que marcó época y nos veían como jugadores trabajadores, cumplidores", añadió. En su intervención, también explicó por qué pudieron haber elegido al equipo 'cafetero' para estos partidos preparatorios, recordando los pasos de Falcao García y James Rodríguez por el Mónaco, donde compartieron del 2013 al 2014, siendo las máximas figuras de la institución en ese entonces.



"En Francia, nos ven como una selección de cuidado, más después de los pasos de Falcao García y James Rodríguez por su fútbol y liga, ya que fueron quienes abrieron puertas y dejaron huella por su calidad. Mejoró la visión sobre nosotros en aquel país. La verdad es que nos respetan mucho. Saben que tenemos futbolistas de alto nivel, calidad y proyección. Si estamos clasificados al Mundial es porque tenemos la capacidad para jugarles mano a mano a ellos", sentenció.