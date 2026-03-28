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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "No soy alcahueta, pero en Selección Colombia no hay 20 James Rodríguez; hay que ponerlo"
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"No soy alcahueta, pero en Selección Colombia no hay 20 James Rodríguez; hay que ponerlo"

Continúan las repercusiones por la convocatoria de James Rodríguez, teniendo en cuenta sus pocos minutos en clubes, y un exjugador de la 'tricolor' dio su opinión.

Por: Sebastián Gómez
Actualizado: 28 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en partidos preparatorios de la fecha FIFA de marzo
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en partidos preparatorios de la fecha FIFA de marzo
AFP

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