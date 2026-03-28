"No soy alcahueta, pero en Selección Colombia no hay 20 James Rodríguez; hay que ponerlo"

James Rodríguez divide opiniones. A pesar de que su calidad nunca se ha puesto en duda, su convocatoria a la Selección Colombia y el nivel mostrado en la derrota 1-2 contra Croacia, prendió la polémica. Y es que, para algunos, no debió ser llamado para la fecha FIFA de marzo, teniendo en cuenta su falta de regularidad y minutos en cancha, dato que suele ser tenido en cuenta por los entrenadores para llevar a un jugador a la 'tricolor', en este caso.

Los números muestran que, desde el 18 de noviembre de 2025, cuando fue capitán, titular y anotó un gol en la victoria 3-0 del equipo 'cafetero' sobre Australia, solo ha jugado 39 minutos. Razón por la que Néstor Lorenzo tuvo que aclarar la situación y, en una rueda de prensa, explicó que "el nivel de un jugador no se puede evaluar por una racha. Depende de quién es, qué le dio a la Selección, si está o no instalado en del equipo. Ningún caso es igual".

Ahora, en entrevista con Gol Caracol, le preguntamos a Víctor Hugo Montaño, exjugador de la Selección Colombia, qué opinaba sobre el caso de James Rodríguez y no tuvo problema en respaldarlo. "Él ya se ganó su puesto y respeto en el equipo. Hay discordia porque recién está volviendo a entrenar y poniéndose a punto para alcanzar su alto nivel, pero sabemos que cuando se pone la 'tricolor', tiene chispa, se convierte, es otra persona y nos da alegrías", dijo.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia, en un partido preparatorio previo al Mundial 2026 AFP

"Saca su varita y poner a jugar a su ritmo. Se ganó eso a pulso y no importa lo que digan, es uno de los jugadores que tenemos que cuidar, como hacen con las estrellas afuera. No es por alcahuetear, ni mucho menos, pero ha mostrado en la Selección que cada vez que juega, lo hace bien. Siente mucho por el país. Además, hay algo claro y es que no tenemos 20 James como para privarnos de él y todo su talento. Hay que ponerlo", sentenció.



Así las cosas, se aguardará por la decisión que tome el director técnico, Néstor Lorenzo, para el partido de Colombia contra Francia, el cual se juega este domingo 28 de marzo, a las 2:00 de la tarde (Hora de Colombia), en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. Dicho encuentro, como es habitual, cuenta con la transmisión de la señal principal de Caracol Televisión, el portal y canal de YouTube de Gol Caracol y la aplicación de DITU.