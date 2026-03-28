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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia tendrá otra prueba de fuego frente a la Francia, de Kylian Mbappé

La Selección Colombia tendrá otra prueba de fuego frente a la Francia, de Kylian Mbappé

Este domingo, la Selección Colombia sale al 'ruedo' en un nuevo partido de preparación rumbo al Mundial 2026. El duro reto será frente a 'les bleus', que estará liderado por Kylian Mbappé.

Por: EFE
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Colombia y Francia se verán las caras este domingo en duelo de preparación con rumbo al Mundial 2026.
Colombia y Francia se verán las caras este domingo en duelo de preparación con rumbo al Mundial 2026.
Fotos: AFP

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