En la Selección Colombia “nos dijeron mentiras”; reacciones tras revelación de pelea de Jhon Durán

Este martes el ambiente de la Selección Colombia se ha visto revuelto por la confesión del técnico del Envigado, Alberto Suárez, sobre la discusión y pelea que hubo en el camerino en el partido frente a Perú, el pasado 6 de junio de 2025, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, conociéndose que sí hubo tensión entre Jhon Durán y otro jugador, y que en medio de los ánimos se terminó cayendo el técnico Néstor Lorenzo.

Por ese motivo, en el programa 'Jugada Maestra' de 'Ditu', uno de los panelistas invitados, y quien es entrenador, Nelson Gallego, dio su punto de vista y apuntó contra el estratega argentino al frente de la 'tricolor'.

"Las declaraciones no le hicieron bien a Jhon Jáder, y yo me acuerdo que yo escuché al señor Lorenzo decir que su propia le preguntó que si había peleado con los jugadores. Le dijeron entonces mentiras a la mamá, a todos nosotros", aseveró Gallego en el espacio televisivo.

Seguido a eso, Javier Hernández Bonnet también dio su punto de vista de Néstor Lorenzo y los que negaron que había sucedido algo aquella tarde en Barranquilla, tras el 0-0 en el Metropolitano. "Otra cosa es que hasta cuando vamos a tener que aguantar las mentiras, negando sucesos que por el tiempo se van conociendo, un secreto dentro un camerino no es secreto, lo lapidan a Paolo Arenas, que es un periodista serio, investigativo, le tiran piedras que porque está dañando el ambiente de la Selección, cuál mentira, era una realidad. Las evidencias aparecen tarde o temprano", mencionó el director general de Gol Caracol.



Jhon Durán con la Selección Colombia - Foto: AFP

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Además, Hernández Bonnet opinó que "quien hace la denuncia queda crucificado, yo me hago la pregunta, Alberto Suárez es un gran formador, no sé si la hizo bien o mal, él ha sido un defensor de Durán diciendo que desde lo futbolístico hay que aguantarlo, y yo creo que no tiene enemigos por lo futbolístico"

Y para terminar, el director general de Gol Caracol informó que en una charla con un miembro del comité ejecutivo de la FCF, le contaron que "24 horas antes de que se dieran la lista los dos estaban en el listado (Villa y Durán), el tema se cae más por el asunto Villa que por Durán, pero sí había una especie de perdón acordado entre el camerino y Jhon Durán".