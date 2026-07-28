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Gol Caracol  / Jugadores de Argentina contrataron seguridad privada en sus casas, tras famoso trapo de las Malvinas

Jugadores de Argentina contrataron seguridad privada en sus casas, tras famoso trapo de las Malvinas

En el Mundial 2026, donde Argentina festejó su paso a la final sobre Inglaterra, le trajo problemas a jugadores de la 'albiceleste', tras celebrar junto a la famosa pancarta: "Las Malvinas son argentinas".

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 28 de jul, 2026
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Festejo de Argentina sobre Inglaterra
Inglaterra
AFP

Culminado el Mundial 2026 hace varios días, dejando a España como campeón del certamen, se conoció que a dos de los jugadores de Argentina les tocó tomar medidas en sus casas, por líos al momento de festejar con famosa pancarta, ante Inglaterra.

Todo ocurrió cuando la 'escaloneta' eliminó en semifinales a los 'leones' y sellaron su paso a la final de la Copa del Mundo, y en los festejos post el partido, algunos de los futbolistas se adueñaron de una pancarta que decía: "LAS MALVINAS SON ARGENTINAS".

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En medio de la euforia y la felicidad del momento, no se tuvieron en cuenta los posibles riesgos de esta situación, especialmente para Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister, quienes actualmente militan en el fútbol británico.

El dairio 'The Sun' reveló que "Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister contaron con seguridad vigilando sus casas tras la victoria de Argentina contra Inglaterra en el Mundial. Empresas de seguridad privada estuvieron presentes en las casas del defensa del Manchester United y del centrocampista del Liverpool en el noroeste del país", se leyó de entrada.

Selección Argentina
Selección Argentina
AFP

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"El personal de seguridad estuvo presente durante dos días, con los ánimos muy caldeados tras la derrota de Inglaterra por 2-1 en semifinales. No se realizaron intentos de vandalizar las propiedades de Martínez ni de Mac Allister, y el Manchester United no participó en la organización del dispositivo de seguridad para la residencia de Martínez", culminó el diario británico.

Para fortuna de ellos, no pasó nada además de solo insultos en sus redes sociales, como le ocurrió a Enzo Fernanandéz, el autor del gol vital para que Argentina venciera 2-1 a Inglaterra, acompañado de un festejo, al mejor estilo 'Topo Gigio' hacia la tribuna y gritando picantemente "¡Sigan hablando!" para responder a las críticas y abucheos de los fans ingleses, durante todo el compromiso.

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Esto también trajo repercusiones al futbolista de 25 años, que recibió criticas en sus redes sociales de los fans del Chelsea, club al cual pertenece y ha sido capitán. Además, muchos pidieron su salida del club, al ser tomado todos estos gestos como insultos, al país que convive y al club que pertenece.

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