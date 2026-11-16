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"En la Selección Colombia siempre aparece un jugador que no estaba en la memoria de nadie"

En charla con Noticias Caracol, Jorge 'El Mortero' Aravena analizó lo que será el partido de fogueo de este martes entre Chile y la Selección Colombia. Acá todo lo que dijo el histórico del Deportivo Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de nov, 2026
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Colombia vs Chile
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Colprensa

La Selección Colombia se enfrentará este martes 17 de noviembre con Chile, en Santiago, en un partido de fogueo que servirá para continuar evaluando el presente de ambos combinados nacionales. En la previa del compromiso, Jorge 'El Mortero' Aravena, histórico futbolista chileno, conversó con Marcela Monsalve, periodista de Noticias Caracol, y entregó sus impresiones sobre el momento de las dos selecciones.

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Aravena destacó el presente del equipo colombiano y consideró que ha mostrado una evolución importante en los últimos años. Sin embargo, también hizo énfasis en la necesidad de mantener la renovación de jugadores para encontrar nuevas alternativas de cara al futuro."Hace rato vienen bien, cambiaron el chip. Muy buenos jugadores, bien seleccionados, pero además buscaron permanentemente nuevos valores y, uno ve los partidos de Colombia y siempre aparece un jugador que no estaba en la memoria de nadie".

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En contraste, el exfutbolista manifestó su preocupación por el momento que atraviesa la selección chilena y señaló la falta de renovación como uno de los aspectos que han influido en el presente del equipo austral. Además, comparó esa situación con lo ocurrido anteriormente con la generación dorada. "Yo digo que estamos estancados hace mucho rato. Nunca buscaron renovación; creyeron que esos jugadores iban a durar muchos años más y a nosotros nos pasó lo mismo con la generación dorada".

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Durante la conversación, el histórico jugador también recordó su paso por el Deportivo Cali, equipo en el que compartió vestuario con Carlos 'El Pibe' Valderrama. Sobre esa experiencia, contó una anécdota relacionada con las dificultades que tuvo inicialmente para entenderse futbolísticamente con el mediocampista colombiano.

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"Yo tuve la suerte de jugar en un equipo maravilloso como el Deportivo Cali. Sufrí con el Pibe Valderrama al principio. Por ejemplo, estábamos jugando, él con la pelota, yo en otra posición y él no me estaba mirando. O, de repente, yo le tocaba la pelota, le mostraba la jugada y se la tocaba a otro", recordó.

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Por otra parte, Aravena recordó una de las características que marcaron su carrera: su potente remate de media distancia. "Pegarle fuerte a la pelota... Yo nací así, desde chico era así. Ya cuando estaba más grande, me di cuenta de que tenía un arma que los otros no tenían".

Finalmente, explicó cómo nació el apodo con el que fue reconocido durante su trayectoria y que lo acompañó hasta convertirse en uno de los nombres recordados del fútbol chileno. "Fue el periodista Jaime Orlando Dinas me puso el apodo. Me dijo: 'Aquí estamos hablando con Jorge, el Mortero Aravena'. En Chile me decían el Cañonero, pero él me puso así y así quedé", concluyó.

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