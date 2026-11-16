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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, nueva fecha de regreso con Bayern Múnich; este lunes volvió su jefe y hay novedades

Luis Díaz, nueva fecha de regreso con Bayern Múnich; este lunes volvió su jefe y hay novedades

Este lunes llegaron buenas noticias desde Alemania sobre la recuperación de Luis Díaz, quien no pudo estar con Selección Colombia en esta fecha FIFA, y lleva varias semanas afuera con el Bayern.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de nov, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich
AFP

El regreso de Luis Díaz a las canchas está cada vez más cerca con Bayern Múnich, tras la lesión sufrida el pasado 21 de octubre en el partido de Champions League contra el Arsenal, que lo tiene alejado durante varias semanas, y aunque ya entrenó, aún no volvería tan pronto como se planificaba.

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Por eso, desde Alemania hubo novedades este lunes en el entrenamiento del cuadro bávaro, no solo por el atacante colombiano, quien se vio entrenando con normalidad, sino por la reaparición de su técnico Vincent Kompany, quien por quebrantos de salud estuvo al margen del día a día, por orden médica y de los directivos.

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Sobre el entrenador del Bayern Múnich detallaron que "el belga llevaba una chaqueta gruesa debido al frío de 11 grados centígrados que hacía en Múnich. Su brazo izquierdo estaba en cabestrillo, ya que se había dislocado el hombro en la fuerte caída tras desplomarse", pero la noticia es que volvió a estar al frente del plantel profesional, tal y como lo mencionó el diario 'Bild'.

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¿Cuándo volverá Luis Díaz con el Bayern Múnich?

En la prensa alemana señalan que aunque todo apuntaba a que luego de la fecha FIFA estaría de regreso, en el partido contra el Colonia, por Bundesliga, le tomaría unos días más para no apurar su puesta a punto desde lo físico y que no sufra recaídas de la lesión.

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Luis Díaz está avanzando excelentemente en su recuperación y podría regresar ya a finales de este mes", por lo que en ese panorama podría estar contra el Lille, por Champions League, el 25 de noviembre, o a más tardar frente al Hamburgo, el sábado 28 de noviembre, por la liga de Alemania.

Luis Díaz y Vincent Kompany en un partido con Bayern Múnich.
Luis Díaz y Vincent Kompany en un partido con Bayern Múnich.
Foto: AFP

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Ya en cuanto al entrenamiento de este lunes en la sede deportiva del Bayern Múnich, contaron que "Kompany también estaba de muy buen humor. Chocó las palmas con todos los jugadores presentes, aunque solo contaba con unos pocos profesionales disponibles debido al parón internacional. Entre ellos estaban Jamal Musiala (23, recuperándose de un desgarro muscular en el muslo) y Luis Díaz (29, recuperándose de un desgarro en el isquiotibial), que no se habían unido a sus selecciones nacionales debido a sus lesiones y, en cambio, continuaban su recuperación en Múnich".

En total son cinco los partidos que hasta el momento se ha perdido 'Lucho' con la camiseta del Bayern, sumado a los dos duelos preparatorios de la Selección Colombia frente a Chile, pero está a pocos días de estar de nuevo en las canchas, en medio de una crisis de lesiones que vive el club bávaro.

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