Boca Juniors y las dos preocupaciones para la final de Copa Sudamericana, en el Metropolitano

Boca Juniors tiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, que se disputará este sábado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Sin embargo, más allá de la importancia del título internacional, en el equipo argentino hay dos factores que generan atención de cara al compromiso, que son las condiciones del terreno de juego y las altas temperaturas que se esperan durante el encuentro.

Según informó 'TyC Sports', en el 'xeneize' tomaron nota de que el partido se disputará sobre un terreno diferente al de La Bombonera y al de la mayoría de los escenarios del fútbol argentino.

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Lo cierto es que el Metropolitano cuenta con una superficie híbrida que tiene "poco más de un 90% de pasto natural", complementado con "entre un 8 y 9% de fibras sintéticas". Esta combinación proporciona mayor estabilidad y resistencia al terreno de juego y, como explica el citado medio, "en el fragor del juego aporta una velocidad mayor a la de otras canchas".

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Pese a esta particularidad, Boca tiene un antecedente que le permite afrontar la situación con cierta tranquilidad. El estadio Monumental de River Plate también cuenta con césped híbrido, aunque con algunas diferencias en su composición. Sobre esto, recordaron que "este mismo plantel no tuvo problemas para adaptarse", tomando como referencia el triunfo 1-0 conseguido en su última visita a ese escenario deportivo.



Por ahora, el cuerpo técnico no tiene previsto tomar medidas especiales. De acuerdo con la información del medio argentino, "el plantel se entrenará con normalidad durante esta semana, sobre los terrenos habituales". Será después de su llegada a Colombia cuando los futbolistas realicen el reconocimiento del campo de juego y evalúen si necesitan algún cuidado adicional.

La temperatura de Barranquilla, otra preocupación de Boca

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El segundo aspecto que mantiene atento al conjunto argentino es el clima que encontrará en Barranquilla. Las previsiones apuntan a que el sábado, a las 5:30 p.m. (hora colombiana), habrá alrededor de 35 grados centígrados, además de "altas posibilidades de lluvia".

En Boca consideran que las condiciones meteorológicas pueden representar un desafío importante, especialmente por el desgaste acumulado durante una seguidilla de compromisos decisivos. El medio argentino advirtió que, dentro del calendario que viene afrontando el equipo de Arruabarrena, "este puede llegar a ser el de mayor exigencia".

En el Estadio Metropolitano se jugará la final de la Copa Sudamericana 2026. Foto: captura de pantalla de video

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Aunque no se contemplan medidas extraordinarias frente al calor, más allá de las precauciones habituales, el factor climático será una variable que el cuerpo técnico deberá tener presente durante la preparación y el desarrollo del encuentro.

Así las cosas, entre el clima, el terreno de juego y el nuevo estadio Metropolitano, todo está listo para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, dos equipos que tienen varios colombianos en sus nóminas: Álvaro Montero y Sebastián Villa en el elenco argentino, y Kevin Castaño y Mateo Casierra en el cuadro brasileño, por lo que eso también hará más atractiva la disputa por el título.