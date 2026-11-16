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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cambio de última hora para el partido Chile vs Selección Colombia; lo informan desde Santiago

Cambio de última hora para el partido Chile vs Selección Colombia; lo informan desde Santiago

Este lunes, a solamente un día del encuentro preparatorio entre chilenos y la Selección Colombia, se dio un anuncio radical para la realización del partido de este martes.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de nov, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Chile, por partido de fogueo.
Acción de juego en el duelo entre Colombia vs. Chile, por partido de fogueo.
Foto: Colprensa.

La Selección Colombia visita la ciudad de Santiago, este martes, en el segundo partido preparatorio contra Chile, en esta fecha FIFA de noviembre. Pero este lunes hubo un cambio de última hora del que ya fue informado la 'tricolor' y que causó sorpresa en territorio austral.

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El encargado de confirmar la noticia fue Felipe Correa, Gerente de selecciones nacionales chilenas, quien confirmó que el duelo de fogueo ya no se disputará en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, sino que será en el Monumental David Arellano.

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La decisión se toma por el mal estado de la cancha del primer escenario deportivo nombrado, y el directivo contó que "tuvimos una reunión final esta mañana en el estadio Nacional, la revisión final de la cancha esperando que los trabajos finales reaccionaran de una mejor manera a toda la planificación que se había establecido para el tratamiento de la cancha luego de los eventos que hubo, lamentablemente no reaccionaron de la manera que se esperaba". Seguido a eso, dejó claro que realizan el cambio "desde el punto de vista deportiva y en post del espectáculo que es el juego, proteger a los jugadores y poder garantizar que se pueda jugar en un buen campo de juego, así que ese fue el foco de la decisión que se tomó hoy y tenemos un nuevo escenario en el estadio Monumental, donde esta en óptimas condiciones para recibir un partido de primer nivel internacional".

Chile perdió con Colombia en duelo de preparación en la ciudad de Cali.
Chile perdió con Colombia en duelo de preparación en la ciudad de Cali.
Foto: AFP

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De paso, el gerente contó sobre la charla constante que tuvo con los miembros de la Selección Colombia, quienes no tuvieron problema en aceptar la modificación del estadio, pensando en cuidar a los futbolistas de ambos combinados nacionales.

"Con Colombia veníamos conversando sobre la situación, de hecho, habíamos programado el entrenamiento en el estadio monumental justamente con el objetivo de cuidar la cancha del Nacional, y ya cuando se toma la decisión, se lo comunicamos y ellos están alineados a nosotros que el partido se debe jugar en la mejor cancha posible", explicó Correa en una rueda de prensa de Chile, este lunes.

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Afortunadamente el Monumental tiene casi que la misma capacidad que el Nacional, y con ese cambio ya confirmado todo está listo para el partido preparatorio de este martes 17 de noviembre entre la Selección Colombia y Chile, a las 6:00 p.m., que se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com y el YouTube de Gol Caracol.

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