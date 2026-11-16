Duro pronunciamiento tras trifulca en partido del Quindío vs Real Cartagena; “estamos cansados”

Nuevamente el fútbol colombiano se vio opacado por un hecho de intolerancia por parte de los hinchas de los equipos, esta vez del Deportes Quindío, luego de perder 0-1 con Real Cartagena en el duelo válido por la fecha 5 de los cuadrangulares finales del Torneo BetPlay 2026-II.

Y luego de conocerse los videos de lo sucedido, de que el encuentro estuviera pausado durante varios minutos, la Dimayor decidió emitir un comunicado duro, haciendo un llamado para que dejen de presentarse estos hechos de violencia.

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Sin filtro, el máximo ente del fútbol colombiano expresó que "estamos cansados de los comunicados de rechazo, de las imágenes de violencia y de tener que repetir una y otra vez que el fútbol es una fiesta que debemos proteger entre todos. Cada episodio de violencia aleja a las familias de los estadios, pone en riesgo la integridad de las personas y destruye el espectáculo que millones de colombianos disfrutan cada semana".

Disturbios en Quindío vs. Real Cartagena en el estadio Centenario. Fotos: captura de pantalla de video

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De paso, dejando claro que "nada, absolutamente nada, justifica un actuar violento contra jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, dirigentes, árbitros, personal logístico y de Policia o cualquier persona que haga parte de un espectáculo deportivo. Quienes salen de sus casas con la intención de agredir, intimidar o generar desmanes no representan al fútbol ni a la inmensa mayoría de aficionados que acompañan a sus equipos con respeto y pasión".



Acá más del comunicado de Dimayor tras problemas en Quindío vs Real Cartagena:

"Desde la Dimayor hacemos un llamado urgente y contundente a las autoridades competentes para que se avance en la identificación, captura y judicialización de quienes decidan convertir un estadio en un escenario de violencia. Necesitamos que estos hechos tengan consecuencias reales. No podemos seguir permitiendo que quienes atentan contra la seguridad de los demás encuentren en los escenarios deportivos un lugar para actuar con impunidad.

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También hacemos un llamado a los clubes, a los aficionados y a todos los actores del fútbol colombiano para que entendamos que la pasión nunca puede estar por encima del respeto y la vida. Alentar a un equipo no significa tener derecho a agredir a otro, y expresar inconformidad jamás puede convertirse en una excusa para la violencia.

El fútbol es de las familias, de los niños, de los aficionados y de todos los que encuentran en un estadio un espacio para compartir, celebrar y emocionarse. No podemos permitir que unos pocos sigan arrebatándole esa posibilidad a millones".

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Para terminar el comunicado, la Dimayor hizo una advertencia y un llamado, por los constantes problemas que se presentan en cada semestre. "Llegó el momento de pasar de las palabras a las acciones. El fútbol colombiano merece estadios seguros, llenos de alegría, pasión y convivencia. La violencia no puede seguir teniendo un lugar en nuestra fiesta", cerraron en el escrito publicado en redes sociales, este lunes.