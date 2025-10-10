César Torres: "La Selección Colombia saldrá con coraje, valentía y ambición frente a España”

La Selección Colombia Sub-20 afrontará este sábado 11 de octubre el partido más importante en lo que va del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile.

Cabe recordar que los dirigidos por César Torres dejaron en el camino a Sudáfrica, a la que vencieron 3-0 con goles de Joel Canchimbo y un doblete de Néyser Villarreal, la gran figura del encuentro.

Ahora, la ‘tricolor’ buscará un cupo en las semifinales del Mundial Sub-20 frente a España, que viene de eliminar a Ucrania tras imponerse 1-0 con un tanto de Pablo García.



"¿Por qué tenemos miedo de ganar, si Colombia no ha ganado nada?"

César Torres, director técnico de la Selección Colombia Sub-20. AFP

El estratega de la Selección Colombia Sub-20, César Torres, habló con los medios de comunicación en la antesala del duelo frente a España, compromiso en el que el combinado nacional buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.



“España es un rival con buena calidad técnica, buena circulación y posesión. Colombia intentará competir y ser fiel a su estilo, un equipo con presión, dinámico, que quiere recuperar rápido la pelota y, en algunos momentos, atacar directo. Pero ante todo queremos ser un equipo que presiona bastante”, dijo inicialmente César Torres.

Y añadió: “nosotros intentaremos no dejar espacios. España, a diferencia de los equipos que enfrentamos recientemente, no es de transiciones veloces. Es un equipo que elabora y lleva más la pelota, pero Colombia, sin la pelota, presionará bastante para recuperarla, y con la pelota va a buscar atacar”.

Sobre el estado del grupo previo al crucial compromiso, el entrenador manifestó: “estamos obsesionados, aterrizados, humildes, pero con mucha ambición para clasificar a la semifinal (…) no hemos logrado nada. Hemos llegado al punto donde hemos estado seis veces anteriormente; tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar la historia. No me da miedo decirlo. Yo les dije a ellos: ‘Si no hemos ganado nada, ¿por qué tenemos que tener miedo de ganar? Colombia no ha ganado nada’”.

Por último, Torres envió un mensaje de motivación al país y a sus dirigidos: “este es un país resiliente, y necesita que mañana esta Selección Colombia salga con el coraje, la valentía y la ambición de competir igual”.



¿A qué horas juega la Selección Colombia?

La pelota rodará en el Estadio Fiscal de Talca este sábado a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana), con transmisión de Gol Caracol y Ditu. Este será el segundo enfrentamiento en un Mundial Sub-20 entre Colombia y España. La primera vez fue en 2003, cuando los ibéricos se impusieron 1-0 en semifinales con anotación de Andrés Iniesta.