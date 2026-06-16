¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para ser el máximo goleador de los Mundiales?

Lionel Messi quiere agrandar su leyenda. A pesar de haberlo ganado todo, no se conforma y va por más. Prueba de ello es que este martes 16 de junio, en el partido entre Argentina y Argelia, válido por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026, en el estadio Kansas City, firmó un triplete, siendo la figura del partido.

El primero de ellos llegó al minuto 17', producto de un buen remate de media distancia para vencer al guardameta, Luca Zidane. Posteriormente, volvió a decir presente al 60', aprovechando un rebote del arquero, tras un remate de Alexis Mac Allister. Por último, al 76', anotó gracias a su sello desde el borde del área.

De esa manera, Lionel Messi llegó a 16 goles en Mundiales, luego de haber marcado uno (1) en Alemania 2006, cuatro (4) en Brasil 2014, uno (1) en Rusia 2018 y siete (7) en Qatar 2022. Cabe aclarar que Sudáfrica 2010 fue la única cita orbital en la que no pudo reportarse, yéndose en blanco para su infortunio.

Así las cosas, 'la Pulga' igualó a Miroslav Klose, exjugador alemán, en lo más alto de esta clasificación. Seguido de ellos aparece el brasileño, Ronaldo Nazario, que ya también se retiró, con 15, y el alemán, Gerd Müller, quedó con 14, mismos que alcanzó Kylian Mbappé por su doblete con Francia frente a Senegal.



Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra su gol en el Mundial 2026 AFP

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Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).

2. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)

3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).

4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).

5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).

6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).

7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).

8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).

9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).