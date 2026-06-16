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Gol Caracol  / ¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para ser el máximo goleador de los Mundiales?

¿Cuántos goles le faltan a Lionel Messi para ser el máximo goleador de los Mundiales?

Lejos de conformarse con lo hecho en Qatar 2022, donde se hizo con el título, Lionel Messi empezó con un triplete en la Copa del Mundo 2026 y va por este récord.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Lionel Messi, capitán de Argentina, marcó contra Argelia en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de Argentina, marcó contra Argelia en el Mundial 2026
AFP

Lionel Messi quiere agrandar su leyenda. A pesar de haberlo ganado todo, no se conforma y va por más. Prueba de ello es que este martes 16 de junio, en el partido entre Argentina y Argelia, válido por la fecha 1 del grupo J del Mundial 2026, en el estadio Kansas City, firmó un triplete, siendo la figura del partido.

El primero de ellos llegó al minuto 17', producto de un buen remate de media distancia para vencer al guardameta, Luca Zidane. Posteriormente, volvió a decir presente al 60', aprovechando un rebote del arquero, tras un remate de Alexis Mac Allister. Por último, al 76', anotó gracias a su sello desde el borde del área.

Lionel Messi anotó su primer triplete en el Mundial 2026, con Argentina.
Gol Caracol

Lionel Messi marcó triplete en Argentina vs Argelia; vea acá el tercero del debut en el Mundial 2026

De esa manera, Lionel Messi llegó a 16 goles en Mundiales, luego de haber marcado uno (1) en Alemania 2006, cuatro (4) en Brasil 2014, uno (1) en Rusia 2018 y siete (7) en Qatar 2022. Cabe aclarar que Sudáfrica 2010 fue la única cita orbital en la que no pudo reportarse, yéndose en blanco para su infortunio.

Así las cosas, 'la Pulga' igualó a Miroslav Klose, exjugador alemán, en lo más alto de esta clasificación. Seguido de ellos aparece el brasileño, Ronaldo Nazario, que ya también se retiró, con 15, y el alemán, Gerd Müller, quedó con 14, mismos que alcanzó Kylian Mbappé por su doblete con Francia frente a Senegal.

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra su gol en el Mundial 2026
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra su gol en el Mundial 2026
AFP

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Máximos goleadores en la historia de los Mundiales

1. Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles (Mundiales 2002, 2006, 2010 y 2014).
2. Lionel Messi (Argentina) - 16 goles (Mundiales 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022)
3. Ronaldo Nazário (Brasil) - 15 goles (Mundiales 1994, 1998, 2002 y 2006).
4. Gerd Müller (Alemania) - 14 goles (Mundiales 1970 y 1974).
5. Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles (Mundiales 2018, 2022 y 2026).
6. Just Fontaine (Francia) - 13 goles (Mundial 1958).
7. Pelé (Brasil) - 12 goles (Mundiales 1958, 1962, 1966 y 1970).
8. Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11 goles (Mundiales 1990, 1994 y 1998).
9. Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles (Mundial 1954).

Lionel Messi festejando anotación con la Selección de Argentina, frente a Argelia.
Gol Caracol

Vea acá el segundo gol de Lionel Messi, en el debut de Argentina en el Mundial 2026; sufre Zidane

Lionel Messi cometió una dura infracción en Argentina vs Argelia, por el Mundial 2026
Gol Caracol

Patada de Lionel Messi armó polémica en redes sociales, pidieron la roja en Argentina vs. Argelia

Acción de juego en el duelo entre Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Vea acá el golazo de Lionel Messi en Argentina vs. Argelia; abrió su cuenta en el Mundial 2026

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