Lionel Messi arrancó el Mundial 2026 con un show de goles; 3-0 de Argentina sobre Argelia

Lionel Messi es genio y figura. Así se mostró este martes en la victoria 3-0 sobre Argelia, partido en el que anotó los tres tantos y se convirtió en el eje del auspicioso debut del vigente campeón en el Mundial 2026. El estelar jugador nacido en Rosario estuvo afinado y no pudo ser controlado por sus rivales africanos.

Esa fue la renovación de su candidatura al título y un partido de pesadilla para Argelia y el portero Luca Zidane, que nada pudieron hacer para evitar el marcador tan abultado.

Los argentinos no tuvieron ningún problema en su debut mundialista y gracias a la inspiración de Messi allanaron el camino del triunfo, con un golazo de media distancia en el primer tiempo, después en la complementaria definió bien en el área chica ante un rebote que dejó el arquero Zidane y para ponerle el moño a su presentación, en una jugada al borde del área le pegó al balón que se fue rastrero al fondo de la red para sellar ese resultado positivo.

Cuando el técnico Lionel Scaloni decidió reemplazarlo, al número '10' le llovieron aplausos y vítores, los seguidores de Argentina se notaron eufóricos e ilusionados ante esa superioridad iniciando el campeonato orbital que organiza la FIFA. "Y de la mano / de Leo Messi / todos la vuelta vamos a dar", volvió a escucharse en las tribunas.



El capitán albiceleste llegó a 16 tantos, empatando la marca del alemán Miroslav Klose, el mismo día en que se convirtió en el primer futbolista en jugar en seis Mundiales.

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Veinte años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en una Copa del Mundo para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Catar 2022.

Argentina se convirtió en la primera selección sudamericana que comienza ganadora en este Mundial y, sin mucho tiempo para los festejos, comenzará a preparar el duelo en Dallas ante Austria el 22 de junio.

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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, celebra su gol en el Mundial 2026 AFP

- Ficha técnica:

3. Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel (m.46, Nahuel Molina), Cristian Romero (m.80, Nicolás Otamendi), Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (m.54, Nicolás González); Lionel Messi (m.80, Nico Paz) y Lautaro Martínez (m.54, Julián Álvarez).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

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0. Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Bensebaini, Rayan Ait-Nouri; Hicham Boudaoui (m.64, Houssem Aouar), Ibrahim Maza (m.82, Ramiz Zerrouki), Nabil Bentaleb (m.81, Adil Bouldina); Anis Hadj Moussa (m.64, Riyad Mahrez), Amine Gouiri (m.64, Mohamed El Amine) y Fares Chaibi.

Seleccionador: Vladimir Petkovic.

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Goles: 1-0: m.17, Lionel Messi. 2-0: m.60, Lionel Messi. 3-0: m.76, Lionel Messi.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026, disputado en el estadio de Kansas City.