Luis Díaz está de júbilo y celebración; en Bayern Múnich no dudaron en felicitarlo

Luis Díaz es una de las figuras que tiene el Bayern Múnich, indiscutible líder en la Bundesliga. Desde su arribo al elenco 'bávaro' procedente del Liverpool, el extremo guajiro no ha parado de tener actuaciones extraordinarias en el campo de juego con goles, asistencias y jugadas de fantasía; los fanáticos del club no dudan en retribuirle esas buenas presentaciones con vítores y aplausos en las tribunas.

No sólo los fanáticos del 'grande teutón' le muestran ese aprecio al oriundo de Barrancas, ya que desde el elenco que dirige Vincent Kompany también le han evidenciado ese cariño desde el primer día. Ahora, en un nuevo aniversario de vida del número '14' le dejaron un sencillo, pero sincero mensaje de felicitaciones.

"Wir feiern heute alle mit dir (feliz cumpleaños"), escribieron en alemán en la cuenta oficial del Bayern Múnich en la red de 'X'. El mismo posteo fue acompañado de una fotografía del jugador colombiano celebrando uno de los tantos goles que ha logrado con la escuadra roja de la ciudad de Múnich.

¡Muy feliz cumpleaños, @LuisFDiaz19! 🥳



Wir feiern heute alle mit dir. ❤️🤍 pic.twitter.com/Lcw2fEymyf — FC Bayern München (@FCBayern) January 13, 2026

Por supuesto que los 'me gusta' y los comentarios no se hicieron esperar luego de que el actual líder del campeonato alemán publicara este mensaje en sus distintas plataformas digitales. Los seguidores de 'Lucho' alrededor del mundo, especialmente los colombianos, le dejaron palabras de felicitación para el exJunior de Barranquilla y Porto de Portugal.



¿Cuántos años cumple Luis Díaz?

El 'crack' de la Selección Colombia nació el 13 de enero de 1997 en Barrancas, municipio del departamento de la Guajira, por lo que este día celebra 29 años.



"... y que cumplas muchos años" 🎶🎶🎶



Hoy Luchito cumple 2⃣9⃣ añitos y los festejamos como corresponde 🪗🇨🇴🫂



Déjale tu mensajito a @LuisFDiaz19 ❤️🤍 pic.twitter.com/XZCdZmIANC — FC Bayern München Español (@FCBayernES) January 13, 2026

"Más que todo tener esa mentalidad y ese foco en uno mismo. Ya uno es profesional y sabe lo que tiene que hacer y qué no; mantener ese foco va a ser súper importante porque es un año de muchos partidos y competiciones con el club y después viene la Selección (Colombia)", dijo Luis Díaz en charla con 'Espn' tras la goleada 8-1 a VfL Wolfsburgo en el Allianz Arena, encuentro en el que marcó un gol y generó dos asistencias.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Este miércoles 14 de enero, el club 'bávaro' tendrá acción en la Bundesliga cuando visite el campo de juego del Colonia. A las 2:30 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el Rhein Energie Stadion.

Bayern Múnich tiene 44 puntos tras 16 compromisos jugados, mientras que su rival suma 17 enteros en la misma cantidad de partidos.