Kylian Mbappé y figuras del Real Madrid se despiden de Xabi Alonso, tras perder con el Barcelona

Luego de la derrota 3-2 con el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el DT Xabi Alonso fue cesado de su cargo en el Real Madrid y de inmediato figuras como Kylian Mbappé, Federico Valverde y Rodrygo le enviaron un sentido mensaje.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día", escribe Mbappé en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto chocando la mano con Xabi Alonso.

"Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo", añade.

El uruguayo Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid, también se despidió en redes sociales del estratega, quien dejó este lunes de ser su técnico tras caer en la final de la Supercopa de España, y destacó la "gran actitud" tanto de él como del cuerpo técnico.



"Míster te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre han tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga", escribió el segundo capitán del Real Madrid.

El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, agradeció la "confianza" y el aprendizaje" a Xabi Alonso, quien dejó este lunes de ser su entrenador tras caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2).

"Mister, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. ¡Que tu carrera siga creciendo! Todo lo mejor siempre", publicó en sus redes sociales.

"Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a moldear mi juego y a alcanzar un nivel superior", comienza la publicación de Arda Güler.

"Estoy profundamente agradecido por todo lo que has aportado a mi trayectoria. Tu confianza en mí me ha convertido en un mejor jugador. Te deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que venga después. Su influencia siempre permanecerá conmigo", concluye.

También compartieron un mensaje de adiós Dani Ceballos y el ucraniano Andriy Lunin, coincidiendo en que Xabi Alonso logrará éxitos lejos del Real Madrid.

"Muchas gracias por todo, míster. Con tu ambición, tus ganas y tu forma de ver el fútbol solo te esperan grandes cosas. e deseo lo mejor", escribió Ceballos.

"Gracias por todo míster. Eres un gran entrenador y vas a lograr muchos éxitos. ¡Mucha suerte", publicó Lunin.

Por otro lado, Dean Huijsen le agradeció "todo lo vivido" y le deseó "lo mejor para el futuro" a Xabi Alonso, mientras que el francés Aurelien Tchouaméni destacó el poder haber sido entrenado por el excentrocampista.

"Gracias por todo. Fue un placer aprender de uno de los mejores de siempre. Todo lo mejor para tu carrera", señaló.