América de Cali confirmó la llegada de Yeison Guzmán; "¡la varita ya eligió a su dueño!"

Yeison Guzmán ya es jugador del América de Cali. El mediocampista sonó por varios días como posible fichaje del cuadro rojo vallecaucano, y finalmente, fue confirmado el lunes como su nuevo refuerzo para la temporada 2026.

Por medio de sus redes sociales, la 'mechita' dio a conocer su arribo. "Procedente del fútbol brasileño, el volante Yeison Guzmán se viste de rojo para aportar toda su calidad en el mediocampo americano".

🧙‍♂️ Procedente del fútbol brasileño, el volante Yeison Guzmán se viste de Rojo para aportar toda su calidad en el mediocampo americano. ✨ pic.twitter.com/RCGGQqcMBs — América de Cali (@AmericadeCali) January 13, 2026

Guzmán, de esta manera, regresará a la liga colombiana, tras su paso por el Torpedo Moskva y Fortaleza de Brasil, con los que no pudo tener el nivel que se le conoció en el balompié de nuestro país. Vestirá la cuarta camiseta en Colombia, luego de haber jugado en Envigado, Atlético Nacional y Deportes Tolima, antes de dar el paso al exterior. Con los 'verdolagas', levantó el trofeo de la Liga BetPlay en el semestre 2022-I, y la Copa en el 2021.



En su periplo por el extranjero, el nacido en La Unión (Antioquia) disputó la segunda división de Rusia con el Torpedo, con el que jugó 11 partidos, en los que anotó cinco goles y dio una asistencia. Sin embargo, salió de forma intempestiva de allí debido a problemas administrativos que tuvo el club. En septiembre del año pasado, fue vendido al fútbol brasileño, en una apuesta por estar al más alto nivel en el fútbol sudamericano, no obstante, no contó con la continuidad que buscaba y tan solo tuvo participación en cinco juegos, repartidos en 187 minutos.

Yeison Guzmán, en su paso por el Deportes Tolima - Foto: Colprensa

Con su llegada a 'los diablos rojos', el jugador de 27 años buscará retomar el nivel que lo hizo ser considerado como uno de los volantes creativos más talentosos del rentado local por su rendimiento en el 'pijao', con el que brilló entre 2023 y 2025 y obtuvo un subcampeonato. El formado en 'la cantera de héroes' llega a un conjunto en el que no había un mediapunta consolidado, por lo que partiría con ventaja para ganarse un puesto en la zona de volantes planteada por el técnico David González.

El arribo del antioqueño es el sexto confirmado por el América en lo que va del mercado de fichajes. Se suma al extremo venezolano Darwin Machís, el mediocampista Carlos Sierra, los defensas Marlon Torres y Danny Rosero, y el arquero Jean Fernandes, con los que el 'escarlata' buscará ser protagonista de la Liga BetPlay en este año y hacer una buena presentación en la Copa Sudamericana.