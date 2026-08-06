Experimentado jugador de Selección Colombia rechaza fracaso en el Mundial 2026; "no fue decepción"

Durante los días que estuvo en nuestro país, en sus vacaciones, en planes familiares e iniciativas empresariales, el defensor Yerry Mina también sacó espacio para atender algunas entrevistas. Una de ellas salió a la luz en las últimas horas, con el espacio en Youtube 'Chao Gol', y ahí habló de lo que dejó la participación la Selección Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Ante la insinuación de fracaso de los dirigidos por Néstor Lorenzo en el certamen organizado por la FIFA, en el que se dio la eliminación en octavos de final frente a Suiza (definición por penaltis), Mina reaccionó y afirmó que "¿cómo se va a decepcionar al país? Nosotros damos absolutamente todo por la Selección, no nos guardamos nada. Somos los mismos jugadores que hace poco no clasificamos al Mundial, pero también los mismos que llegamos a la final de la Copa América. Somos los que volvimos a ilusionar al país, le dimos alegrías y logramos unir a la gente alrededor de la Selección".

Yerry Mina; jugador de la Selección Colombia Fotografía de: AFP

El hombre natural de Guachené agregó que "también somos el mismo equipo que venía de una larga racha sin perder y que mostró un crecimiento importante. Por eso, más que hablar de decepción, creo que hay que reconocer el esfuerzo y el camino que ha recorrido este grupo".

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¿Qué más dijo Yerry Mina de la Selección Colombia?

"Yo creo que había un ambiente muy lindo que teníamos en la Selección. La verdad es que yo veía y no sentía por dónde podíamos fallar, porque estábamos muy compenetrados. Se sentía en el ambiente, en el compartir con cada uno de los muchachos. Éramos muy unidos. No sé, la verdad que hasta yo me pregunto qué habrá pasado, en qué habremos fallado de pronto, dónde estuvo el detalle. Pero creo que los que actuaron dieron todo de sí y dejaron todo en el campo".

"Sí, claro que hay que seguir creyendo con fe en la Selección Colombia. Creo que tenemos que seguir trabajando más y más, preparanos. Venimos por un buen camino y pronto el Señor nos sorprenderá".