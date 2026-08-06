Marino Hinestroza y su cruda realidad en Vasco da Gama; "no siempre el equipo le puede ayudar"

Vasco da Gama tuvo un importante triunfo 3-1 sobre Fluminense el miércoles pasado y en la cancha estuvieron en acción jugadores de nuestro país como el defensor Carlos Cuesta y el delantero Carlos Andrés Gómez. Mientras tanto, no tuvieron acción el volante Johan Rojas, quienes estuvieron dentro de los suplentes del equipo que orienta Pedro Emanuel.

Y al final del compromiso y en rueda de prensa, el entrenador de los de Río de Janeiro tocó diferentes temas de hombres de su plantel y fue en donde salió a relucir el nombre del exjugador de Atlético Nacional.

"Marino es joven, que estuvo fantástico la temporada pasada, llega con grandes expectativas, pero en muchos momentos la culpa no es solo suya. [...] Parece ser un jugador extremadamente combativo y agresivo. Ahora, sigue siendo un jugador joven que llega a una realidad diferente, a una cultura diferente, y naturalmente quiere demostrar cada toque de balón", afirmó el portugués a los periodistas con la situación de Hinestroza, un jugador que arribó al balompié brasileño con bombos y platillos y que no ha tenido ni la trascendencia, ni el rendimiento esperado. Esto ha traído consigo críticas de la prensa y la resistencia de una hinchada exigente como la del Vasco.

Marino Hinestroza, delantero colombiano de Vasco da Gama, en un partido del Brasileirao Getty Images

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El entrenador agregó que "y el fútbol no siempre es así, es algo complejo, el equipo no siempre puede ayudarlo (a Marino Hinestroza). Pero espero mucho más de él”. El futbolista colombiano solamente ha jugado este semestre en dos partidos, acumulando 48 minutos. En Copa Sudamericana contra Independiente Medellín actuó algo más de media hora y contra Vitoria sumó 17 minutos.



Hinestroza claramente no se encuentra a gusto por su presente, no cuenta con la continuidad y protagonismo que buscaba con esa ida al fútbol brasileño e incluso estuvo sonando en el mercado de fichajes como posibilidad para Deportivo Cali. Sin embargo, nada se concretó y deberá continuar luchando para encontrar un espacio en Vasco da Gama.