Famoso hincha-periodista da radical solución para que Colombia vaya al Mundial: “Toca hoy”

La Selección Colombia empezó su participación en certamen clasificatorio siendo una de los mejores de la región si se tiene en cuenta que se mantuvo invicta en las 8 primeras fechas con una de las vallas menos vencidas.

Luego siguió la pausa por Copa América, en la que los ‘cafeteros’ fueron subcampeones, y el panorama cambió al punto que ya van 4 derrotas en las últimas 5 presentaciones.

Esta situación llevó a los dirigidos por Néstor Lorenzo a ubicarse en la sexta casilla , la última que da acceso directo a la Copa del Mundo, motivo por el que no pueden seguir dando ventajas, como la racha de 3 caídas consecutivas que arrastran.

De hecho, empezaron a aparecer los fantasmas de las Eliminatoria Sudamericana anterior, cuando Colombia encadenó 7 jornadas sin ganar y terminó quedando afuera de Catar 2022.

Es por ello que los temores se empiezan a apoderar de reconocidas figuras que suelen manejar la opinión pública nacional y cuya voz retumba cada vez que hay algún concepto disruptivo sobre determinada situación, en este caso, sobre la escuadra nacional.

Proponen solución urgente para que Colombia vaya al Mundial

El personaje que en esta oportunidad lanzó la propuesta es el padre Alberto Linero, guía espiritual y quien funge como periodista de Blu Radio.

El religioso dijo en la antesala del encuentro en Barranquilla contra Paraguay que no se debe esperar más para tomar decisiones y enderezar el rumbo, ya que la Selección Colombiana viene de caer 3-2 en Uruguay, 0-1 de local contra Ecuador y 2-1 en Brasil.

En ese sentido, manifestó que un timonazo en la dirección técnica podría ser lo adecuado en caso de un nuevo resbalón: “¿Van a seguir con un técnico que tenga 4 partidos en línea perdidos? Hay que meterle un revulsivo a eso. Yo confío en que a Paraguay se le va a ganar, pero….”.

Y agregó que no tiene mucha expectativa: “¿Quieren que uno esté triunfalista con equipo de que 12 puntos lleva 3?”.

Finalmente, aclaró que no tiene nada en contra de Néstor Lorenzo , aunque consideró que no se debe esperar mucho para actuar: “Al entrenador nadie lo está destruyendo. Hacemos fuerza para que el equipo gane, pero hoy hay que hacer algo porque lo que traes no te hace funcional”.

Acá, sus palabras (minuto 10:08):

La contienda está programada para las 7:00 de la noche del martes 25 de marzo de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barraquilla.