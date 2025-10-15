"'Cucho' Hernández entró a trotar a la par de James Rodríguez, eso no se lo perdono"

Después de la contundente victoria 4-0 sobre México, la Selección Colombia cerró su gira de amistosos en Estados Unidos enfrentando a Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey, en un compromiso que dejó sensaciones encontradas. El empate 0-0 no solo significó un paso atrás en cuanto a rendimiento colectivo, sino que también desató críticas hacia algunos jugadores, entre ellos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

A diferencia del partido frente a los ‘aztecas’, en el que el equipo de Néstor Lorenzo mostró autoridad y claridad ofensiva, frente a los canadienses la ‘tricolor’ lució incómoda, sin fluidez en la generación de juego y con escasa profundidad para inquietar el arco rival. Canadá, uno de los anfitriones del próximo Mundial de 2026, presionó alto, complicó la salida de Colombia y forzó errores en la mitad de la cancha.

Solo en el segundo tiempo, gracias a los ingresos desde el banco, el equipo nacional logró mejorar. Luis Díaz y Andrés Felipe Román tuvieron las dos oportunidades más claras para romper el cero, pero fallaron en la definición. El resultado final dejó un sabor amargo y abrió el debate sobre el rendimiento de algunos jugadores que buscan consolidarse en el proceso de Lorenzo.



El ‘Tino’ Asprilla arremetió contra convocado de Néstor Lorenzo

Juan Camilo Hernández, delantero de la Selección Colombia FCF

Para este compromiso, el técnico argentino decidió apostar por una nómina mixta, con varios cambios respecto al duelo ante México. Entre las novedades estuvo Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien fue titular como delantero centro. Sin embargo, su presentación pasó desapercibida: tuvo poca incidencia en el juego, no generó opciones claras y fue reemplazado a los 60 minutos por Rafael Santos Borré.

El desempeño del atacante del Real Betis no pasó inadvertido para Faustino ‘el Tino’ Asprilla, quien durante una emisión del programa 'ESPN F90' fue contundente con sus críticas hacia el futbolista tolimense.

“Es complicado lo de ese muchacho. Cuando jugó contra Perú nos quejamos, qué pobrecito, que lo pusieron en una posición que no era. Hoy le dieron la posición de 9. ¿Y? No hizo un solo tiro al arco. Borré entró y con ese mismo Colombia flojo metió un cabezazo”, señaló el exdelantero de la Selección Colombia.

Asprilla no solo cuestionó su rendimiento, sino también su actitud dentro del campo: “Puede que jugara mal, pero que entre a trotar a la par de James, no se lo perdono. Porque James se ganó ese derecho hace mil años, pero yo me voy a jugar la invitada al Mundial y ¿entro con ese trotecito?”, añadió el exfutbolista. Las palabras del ‘Tino’ generaron eco entre los aficionados, muchos de los cuales coincidieron en que Hernández no aprovechó la oportunidad de mostrarse en el esquema de Lorenzo.



Números de Juan Camilo Hernández

En la actual temporada con el Real Betis, Juan Camilo Hernández ha disputado nueve partidos oficiales, sumando cuatro goles y una asistencia en 706 minutos sobre el terreno de juego. A nivel de clubes, el ‘Cucho’ ha mostrado regularidad y capacidad goleadora, pero su rendimiento con la Selección aún no termina de convencer.