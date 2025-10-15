Prensa explotó luego Argentina Sub-20 1 - Colombia 0; "pibes enormes" y "ganó la técnica"

Un gol de Mateo Silvetti le bastó y le sobró a la Selección Argentina para vencer por la mínima diferencia a Colombia y clasificarse así a la final del Mundial Sub-20 de Chile 2025. La albiceleste ahora se enfrentará contra Marruecos en la disputa por el título, mientras que los 'cafeteros' se medirán con Francia, por el tercer puesto, en una Copa del Mundo que finalizará con juegos el sábado 18 y el domingo 19 de octubre.

La felicidad de los dirigidos por Diego Placente llegó hasta Buenos Aires, en donde los principales diarios registraron en amplios espacios una nueva gesta de los juveniles que buscarán el próximo domingo en territorio austral su séptimo título en la categoría.

"Los pibes enormes, una gran definición de Silvetti sirvió y 18 años después buscará el campeonato contra Marruecos", se leyó en el titular principal del diario 'Olé', que además hizo un repaso de las anteriores finales disputadas, en diferentes mundiales.

Mientras tanto, 'La Nación' fue más allá y apuntó que "Argentina lo supo sufrir y pegó en el momento justo. Se contó con Santino Barbi como gran figura para evitar las numerosas chances del elenco 'cafetero', en el comienzo de la segunda etapa".



En ese orden de ideas, también 'La Capital' de la ciudad de Rosario apuntó que "Argentina hizo su parte y sacó adelante un partido muy chivo, durísimo. Pero prevaleció la técnica argentina sobre la potencia física colombiana".

Colombia vs. Argentina, por la semifinal del Mundial Sub-20 AFP

Hay que recordar que Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio "Kun" Agüero alcanzó la gloria en Canadá.

Colombia, que en Emiratos Árabes Unidos 2003 logró su mejor resultado histórico en un Mundial juvenil al ser tercera, disputará el sábado en Santiago el partido por el tercer puesto frente a Francia —campeón en 2013—, que perdió 5-4 por penales ante Marruecos en la otra semifinal de Chile 2025.