Cómo quedó la tabla de posiciones tras Colombia 2- Corea del Norte 0, en el Mundial Sub-17 de Qatar

Con goles de Miguel Solarte y Santiago Londoño, la Selección Colombia venció 2-0 a Corea del Norte y se clasificó a la fase de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 que se juega por estos días en la ciudad de Doha, en Qatar. Gracias a esa victoria, los talentos de nuestro país llegaron a 5 puntos y quedaron por detrás de Alemania.

Los teutones aprovecharon este lunes para golear a El Salvador y quedarse con la primera posición del grupo G, gracias a un mejor diferencia de gol.

Cabe recordar que el seleccionado colombiano cosechó dos empates en el mismo número de fechas, con un 1-1 contra Alemania y un 0-0 con El Salvador, en un duelo en el que se falló en la definición.



Tabla de posiciones Grupo G Mundial Sub-17

1. Alemania 5 puntos (+6)

2. Colombia 5 puntos (+2)

3. Corea del Norte 4 puntos

4. El Salvador 1 punto

Selección Colombia Mundial Sub-17 - Foto: Getty Images

Resultados de la tercera fecha

Alemania 7- El Salvador 0

Colombia 2- Corea del Norte 0