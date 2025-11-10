Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Cómo quedó la tabla de posiciones tras Colombia 2- Corea del Norte 0, en el Mundial Sub-17 de Qatar

Cómo quedó la tabla de posiciones tras Colombia 2- Corea del Norte 0, en el Mundial Sub-17 de Qatar

La Selección Colombia dio buena cuenta de su rival asiático este lunes y lo venció con un 2-0 y de esa manera consiguió seguir en carrera en la cita orbital.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Colombia vs Corea del Norte Mundial Sub-17
Colombia vs Corea del Norte Mundial Sub-17 - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad