Frente a la Selección Colombia se rompió la relación entre Mbappé y Kanté; tensiones en Francia

La selección de Francia llega al Mundial 2026 como una de las grandes favoritas por la cantidad de estrellas que tiene en su plantel, dirigido por Didier Deschamps, en el que destacan Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, N'Golo Kanté, y muchos más, aunque a pesar de esa gran nómina, la interna de los galos no sería la mejor.

Desde hace un tiempo las actitudes de Mbappé, el astro del Real Madrid, vienen generando tensiones en el combinado europeo, y a un día del inicio de la Copa del Mundo, habría molestias que ya son tema de debate en el Viejo Continente.

Mbappé y Kanté, una relación rota en Francia

En el diario 'Mundo Deportivo' dedicaron una nota para referirse puntualmente a tres acciones que no han gustado en la selección gala, comenzando por lo sucedido en el pasado duelo preparatorio contra la Selección Colombia, que hizo que el experimentado mediocampista se sintiera irrespetado.



"El origen de la ruptura se remontaría al partido amistoso ante Colombia del 29 de marzo de 2026. En aquel encuentro, Kanté fue nombrado capitán en homenaje a su cumpleaños. Sin embargo, cuando Mbappé entró desde el banquillo cerca del minuto 80, le pidió a Rayan Cherki que le quitara el brazalete a Kanté para ponérselo él. El gesto generó numerosas críticas por considerarse poco respetuoso, especialmente por el contexto: se trataba del cumpleaños de Kanté y Mbappé no se lo pidió directamente", explicaron de entrada sobre dicha actitud de 'Kiki'.

Kylian Mbappé en Francia vs Colombia - Foto: AFP

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Luego de eso, se refirieron a la charla que habría tenido con el actual Balón de Oro, quien según "información filtrada por el diario L’Équipe, que revela una conversación en el vestuario en la que Ousmane Dembélé le habría reclamado a Mbappé un mayor esfuerzo defensivo".

Y para terminar, no solo en la nómina de Francia, sino también en sus hinchas "no ha caído bien que Mbappé abandonara la concentración pocas horas después del amistoso ante Irlanda del Norte, a pesar de que la salida fue autorizada por asuntos personales. La molestia aumentó al difundirse imágenes de su reencuentro en Madrid con la actriz Ester Expósito, lo que llevó a muchos seguidores a interpretar que el jugador se marchó con su novia y priorizó su vida personal por encima del compromiso con la selección".