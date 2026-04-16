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Gol Caracol  / Más Deportes  / NBA: hora y dónde ver los partido del Play In con Warriors, Suns, Magic y Hornets

NBA: hora y dónde ver los partido del Play In con Warriors, Suns, Magic y Hornets

Este viernes, en la NBA se disputarán los últimos dos partidos del Play In. No se pierda Golden State Warriors vs. Phoenix Suns y Orlando Magic vs. Charlotte Hornets.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Stephen Curry (Warriors) y Devin Booker (Suns).
Stephen Curry (Warriors) y Devin Booker (Suns).
Getty Images.

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