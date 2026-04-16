NBA: hora y dónde ver los partido del Play In con Warriors, Suns, Magic y Hornets

Este viernes 16 de abril, se conocerán los últimos dos clasificados a los play offs de la NBA 2025-26. La primera parte del Play In ya se disputó y ahora se habrá encuentros de grueso calibre. Golden State Warriors vs. Phoenix Suns y Orlando Magic vs. Charlotte Hornets.

Charlotte Hornets Orlando Magic (6:30 p.m. - Amazon Prime)

El ganador: Avanza para enfrentarse a los Detroit Pistons en la primera ronda de los playoffs.

El perdedor: Se queda fuera de los playoffs.

Resultados de la temporada regular: Hornets, 3-1.

Esta temporada no ha sido un avance para Banchero, sino más bien un paso atrás. Se esperaba mucho de él, pero se obtuvo poco. No logró entrar en el equipo All-Star, su efectividad en los tiros cayó en picado y nunca pareció encontrar su ritmo. Además, estuvo prácticamente desaparecido contra los Sixers hace unas noches, con seis pérdidas de balón y siete canastas, y nunca llegó a ser decisivo.

Bueno: Orlando ha invertido mucho en él. Se le considera, con razón, el jugador franquicia y sin duda tiene las habilidades para ello; solo necesita mejorar su rendimiento, especialmente en estas situaciones. Como pívot que se mueve con soltura y transmite confianza, Banchero es capaz de tener una gran noche contra los Hornets —y ser el jugador más determinante en la cancha—, algo que Orlando necesita desesperadamente.



La NBA multó a Ball con 35.000 dólares por su "contacto innecesario e imprudente" contra Bam Adebayo en la victoria de Charlotte el martes. En estas situaciones, los jugadores suelen reagruparse y esforzarse al máximo, aunque solo sea para compensar a sus compañeros. A pesar de sus defectos en el baloncesto —mala selección de tiros y decisiones cuestionables—, Ball es un jugador nato. No se amilana ante la presión y, de hecho, se inclina hacia las situaciones decisivas, como quedó patente en su tiro ganador contra Miami justo después de cometer errores.

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Suggs tiene fama de buen defensor, aunque ni él ni su equipo siempre han estado a la altura esta temporada. Tuvo que esforzarse al máximo contra Tyrese Maxey hace unas noches, y su efectividad contra Ball, otro goleador agresivo, podría ser determinante para las posibilidades de Orlando en este partido.



Golden State Warriors vs. Phoenix Suns (9:00 p.m. - Amazon Prime)

El ganador: Avanza para enfrentarse a los Oklahoma City Thunder en la primera ronda de los playoffs.

El perdedor: Se queda fuera de los playoffs.

Resultado de la temporada regular: Warriors, 3-1

El verano pasado, los Suns tomaron una decisión leal al deshacerse de Kevin Durant y Bradley Beal, y no solo conservaron a Booker, sino que le ofrecieron una extensión de contrato por 75 millones de dólares en la temporada 2029-30, el último año del acuerdo. Phoenix espera obtener mejores resultados como equipo en algún momento; los Suns no han ganado un partido de playoffs desde 2024, aunque esto se debe principalmente a otros problemas además de Booker.

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Dicho esto, viene de una actuación decepcionante el martes contra los Trail Blazers, donde se desvaneció en el último cuarto de un partido ajustado y fue superado por Deni Avdjia. Además, en las últimas dos temporadas, la eficiencia de Booker ha caído en picado, especialmente desde la línea de tres puntos. Estas no son señales alentadoras para un jugador en el que los Suns han invertido mucho y al que le han confiado su futuro. Será Booker quien disipe cualquier duda sobre su estatus como jugador franquicia, empezando por este partido.

Esto sin duda generará tensión y momentos desagradables, especialmente teniendo en cuenta la presencia de Draymond Green, quien estará más que dispuesto a intercambiar saludos con Brooks. En enfrentamientos anteriores entre Curry y Brooks, Curry disfrutaba encestando triples cada vez que Brooks estaba cerca. Y Brooks está más que dispuesto a provocarlo.

Dejando a un lado las provocaciones, tanto Curry como Brooks están disfrutando de un buen momento por diversas razones. Brooks está teniendo su mejor temporada como profesional con los Suns; su anotación ha aumentado y su defensa sigue siendo decente. En cuanto a Curry, quien ha sufrido lesiones durante gran parte del año, ¡qué actuación tan electrizante el miércoles contra los Clippers! 35 puntos, incluyendo canastas decisivas, todo en 36 minutos de juego. Los Warriors siempre tienen una oportunidad con él en la cancha. ¡Preparen las palomitas!