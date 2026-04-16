Argentina vs. Colombia femenina y los partidos de Liga de Naciones EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

La Liga de Naciones de la Conmebol continúa con su programación, y el calendario indica que este sábado 18 de abril se jugará la séptima jornada con la Selección Colombia femenina como protagonista en uno de los duelos. La 'tricolor' espera reafirmarse en los primeros lugares, que dan cupo directo al Mundial 2027 a realizarse en Brasil.

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Las encargadas de abrir la fecha serán Uruguay y Chile. Las australes confían en un triunfo que les permita seguir en las posiciones de privilegio, mientras que las 'celestes' sí están obligadas a ganar para mantener chances de clasificación orbital en tierras brasileñas. La 'roja' suma siete puntos en seis juegos, por los cinco de las 'charrúas' en cinco compromisos.

La Selección Colombia femenina es segunda en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol AFP

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A continuación, el turno será para la Selección Colombia frente a Argentina; un partido en el Estadio Ciudad Lanús para definir el primer lugar. Ambos combinados suman trece enteros en cinco salidas, pero las 'albicelestes' se imponen a la 'amarilla' en la diferencia de gol: +12 de las 'gauchas', por el +7 de las 'cafeteras'. Linda Caicedo y Leicy Santos esperan liderar el barco.

Luego, rivalizarán Venezuela y Bolivia. Las 'patriotas', que suman ocho unidades y ubicándose en el tercer lugar en la tabla general, quieren recuperar terreno ante la 'verde', que es colera en el certamen con sólo un entero sumado en cinco partidos.

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Finalmente, la jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol la cerrarán Ecuador y Perú. La 'tri' es séptima con cinco puntos, mientras que las 'incas' están una casilla arriba y con dos enteros más.



Así se jugará la séptima jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol:

Sábado 18 de abril del 2026:

Uruguay vs. Chile

Hora: 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Argentina vs. Colombia

Hora: 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Selección Colombia femenina vs. Argentina Selección Argentina en 'X'.

Ecuador vs. Perú

Hora: 8:00 de la noche (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

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Venezuela vs. Bolivia (DIFERIDO)

Hora: 10:00 de la noche (hora de Colombia).

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com