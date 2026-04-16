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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Argentina vs. Colombia femenina y los partidos de Liga de Naciones EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

Argentina vs. Colombia femenina y los partidos de Liga de Naciones EN VIVO por Gol Caracol y Ditu

Se jugará la séptima fecha de la Liga de Naciones, y la Selección Colombia femenina visitará a Argentina. Acá le contamos el día, la hora y la fecha de los compromisos.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina y Argentina se miden en la fecha siete de la Liga de Naciones.
La Selección Colombia femenina y Argentina se miden en la fecha siete de la Liga de Naciones.
Fotos: AFP

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