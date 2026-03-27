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Gol Caracol  / Desde Jamaica hablaron de la posibilidad de ser rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Desde Jamaica hablaron de la posibilidad de ser rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Después de vencer a Nueva Caledonia, los 'Reggae Boyz' están a tan solo un partido de hacerse un cupo al Mundial 2026, donde enfrentarían a la 'tricolor'.

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Jamaica sueña con el Mundial 2026, después de vencer a Nueva Caledonia en el repechaje intercontinental
Jamaica sueña con el Mundial 2026, después de vencer a Nueva Caledonia en el repechaje intercontinental
AFP

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