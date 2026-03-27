Llamado de alerta para la Selección Colombia; "en el Mundial 2026 no se puede perdonar al rival"

La Selección Colombia es centro de atención y de análisis después de la derrota frente a Croacia, en la fase de preparación para el Mundial 2026. En los medios, en las redes sociales y también viejas glorias del equipo nacional han dejado conocer sus conceptos, cada uno a su manera de lo que pasó contra el seleccionado europeo el jueves en la noche.

Así, el que apareció en su cuenta de Instagram fue Carlos Valderrama, quien con su particular estilo dio su veredicto de la actuación de los de Néstor Lorenzo, que mandó a la cancha a sus mejores hombres desde el minuto inicial y posteriormente en el segundo tiempo, realizó ocho cambios.

"Empezó el equipo titular, el cual es bueno y ya sabemos quiénes son. Pero lo que tú dices es verdad. Marcamos el gol y después pasó un accidente, como medio en contra, porque el balón se desvió en un defensa. Con el 1-1, la cosa estaba pareja para ambos. Después tuvimos ocasiones de gol y las desaprovechamos. En el Mundial, eso no se puede perdonar. Estos partidos sirven para esto. Uno analiza y luego viene el segundo gol de ellos que fue error de Camilo Vargas. Se lo comió todo y ahí peor todavía, porque si desperdiciamos adelante y, sumado a eso, regalamos atrás, ahí está el resultado", explicó el legendario exfutbolista de entrada.

Pero Valderrama no quedó ahí, sino que fue más allá. Así agregó que "el equipo tácticamente ya sabemos cuál es, a qué juegan, todo, pero las ocasiones hay que meterlas. La defensa estuvo regular, porque Croacia tuvo tres remates en el palo. La lista definitiva no está todavía, entonces estos partidos son para completarla y hacerle ajustes. Se perdió el invicto de 15 años sin perder con un equipo europeo. Hay que mejorar".



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'El Pibe', fiel a su personalidad, llamó cada cosa con su nombre y señaló además que "defensivamente, no estuvo bueno. Así de sencillo. Ahora, viene Francia, que le ganó a Brasil. Estos son los partidos que se quieren para ver cómo está la Selección Colombia en su nivel. Ahora, yo hago más fuerza que cuando jugaba. Eso sí, enfrentamos a un rival bravo, que juega bien. Vamos para adelante que sí se puede".

Cabe recordar que el duelo entre el seleccionado colombiano y el francés será este domingo 29 de marzo, a las 2 de la tarde y se podrá ver EN VIVO en la señal abierta de Gol Caracol, en www.golcaracol.com y en Ditu.

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