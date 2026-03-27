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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Llamado de alerta para la Selección Colombia; "en el Mundial 2026 no se puede perdonar al rival"

Llamado de alerta para la Selección Colombia; "en el Mundial 2026 no se puede perdonar al rival"

Ya se sienten ecos y críticas por la actuación de la Selección Colombia, en la derrota 2-1 frente a Croacia, en partido de fogueo. Ahora, a pensar en Francia.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Croacia, previo al Mundial 2026
Federación Colombiana de Fútbol

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