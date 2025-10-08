Hora y TV para ver Colombia vs. España, por un cupo a semifinales del Mundial Sub-20

La Selección Colombia avanzó a la fase de cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025 luego de dejar en el camino a Sudáfrica, conjunto sobre el que se impuso 3-1 con goles de Joel Canchimbo (7') y Néiser Villarreal (63' y 90+6').

Ahora, los dirigidos por César Torres tendrán un retó aún mayor en su caminó hacia las semifinales del campeonato, pues deben enfrentar a España, que viene de eliminar a Ucrania en octavos.

Será un choque que tendrá como escenario el estadio Fiscal, de la ciudad de Talca, donde los ‘cafeteros’ han tenido todas sus presentaciones y lugar en el que marchan invictos.

En ese inmueble, Colombia fue líder del grupo F luego de imponerse 1-0 sobre Arabia Saudita y empatar 0-0 y 1-1 con Noruega y Nigeria, respectivamente. Después superó al conjunto sudafricano y ahora espera mantener su imbatibilidad frente a la representación ibérica.



Entre tanto, España pisará por primera vez Talca, ya que afrontó en Santiago sus 3 encuentros del cuadrangular C, en el que fue tercera tras caer 2-0 con Marruecos, empatar 2-2 con México y superar 1-0 al colero Brasil.

En octavos, el elenco hispano se midió con Ucrania en Valparaíso y ahora ‘visitará’ a Colombia en un choque cuyo rival se encontrará en semifinales con el vencedor de la llave entre México y Argentina.



Hora y TV para ver Colombia vs. España en Mundial Sub-20 2025

El duelo se llevará cabo el sábado 11 de octubre a las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Fiscal, de Talca.

Las acciones del compromiso se podrán ver en directo por televisión a través de la señal abierta del Canal Caracol, por la web de Gol Caracol y en la aplicación Ditu.

Datos del partido:

Colombia vs. España

Fecha: sábado 11 de octubre

Hora: 3:00 p. m., de Colombia

TV: Canal Caracol, Gol Caracol, Ditu

Estadio: Fiscal, de Talca (Chile)

Fase: cuartos de final