Lionel Messi lidera la pre-lista 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026

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La Selección Argentina de fútbol presentó este lunes la prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, que cuenta con las habituales figuras, varias caras nuevas y algunas ausencias de peso, y de la cual saldrán los 26 seleccionados para ir en busca del bicampeonato.
La lista, encabezada por Lionel Messi y que incluye a figuras como Julián Álvarez y Emiliano Martínez, tiene como principales novedades a varios jóvenes del fútbol local, como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda.
Entre los ausentes destacan el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y el atacante de la Roma de Italia Paulo Dybala, mientras que tampoco fueron incluidos Ángel Correa, del Tigres de México, ni Enzo Barrenechea, del Benfica portugués.
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
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