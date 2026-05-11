Lionel Messi lidera la pre-lista 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina de fútbol presentó este lunes la prelista oficial de 55 jugadores para el Mundial 2026, que cuenta con las habituales figuras, varias caras nuevas y algunas ausencias de peso, y de la cual saldrán los 26 seleccionados para ir en busca del bicampeonato.

La lista, encabezada por Lionel Messi y que incluye a figuras como Julián Álvarez y Emiliano Martínez, tiene como principales novedades a varios jóvenes del fútbol local, como el portero de River Plate Santiago Beltrán o el volante de Boca Juniors Tomás Aranda.

Entre los ausentes destacan el delantero del West Ham inglés Valentín Castellanos y el atacante de la Roma de Italia Paulo Dybala, mientras que tampoco fueron incluidos Ángel Correa, del Tigres de México, ni Enzo Barrenechea, del Benfica portugués.

Argentina celebra su título del Mundial de Qatar 2022, con Juan Foyth entre los jugadores Getty Images

Pre-lista de Argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

