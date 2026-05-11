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Gol Caracol  / Lionel Messi lidera la pre-lista 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Messi lidera la pre-lista 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026

Este lunes, la Selección Argentina y el DT Lionel Scaloni sorprendieron al hacer oficial un primer listado de los futbolistas que podrían ser convocados para la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 11 de may, 2026
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Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, no estará contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, no estará contra Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas
AFP

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