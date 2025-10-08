La IA viene acertado con Colombia en el Mundial Sub-20 y esto dice del próximo partido

En consulta a ChatGTP antes de que empezara la Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025, se quiso saber qué concepto había sobre el desempeño que, según esa plataforma, tendría la Selección Colombia en el certamen.

Fue así como se dijo inicialmente que superar la primera ronda no sería inconveniente para los dirigidos por César Torres, dada la gran cantidad de elencos que podían ir a segunda ronda.

En ese sentido, la IA señaló que los ‘cafeteros’ iban a tener una “muy buena fase de grupos”, lo que ocurrió si se tiene en cuenta que los tricolores fueron líderes invictos del cuadrangular F luego de vencer 1-0 a Arabia Saudita e igualar 0-0 y 1-1 con Noruega y Nigeria, respectivamente.

Luego, ChatGTP también atinó al manifestar que a Colombia le iba a corresponder “posiblemente un octavo difícil”. El adversario fue Sudáfrica, campeón africano con el que iba empatando 1-1 hasta el minuto 63, cuándo Néiser Villareal marcó 2-1 y momento desde el cual hubo dientes apretados hasta el minuto 90+6', instante en el que Villarreal selló el 3-1 definitivo.



Bajo esa luz, resultó pertinente volver a revisar el pronóstico inicial para tener en cuenta lo plasmado por la IA.



¿Qué dijo la inteligencia artificial de Colombia vs. España en Mundial Sub-20?

Sin saber que el combinado ‘cafetero’ iba a llegar a esta instancia, la plataforma manifestó que “en un escenario realista, lo más fijo es que Colombia caiga en cuartos de final”.

Y argumentó su postura basándose en “inconsistencias decisivas y manejo de la presión en momentos adversos”.

Sin embargo, dejó abierta una luz de esperanza: “No le veo ganando el torneo, a menos de que haya un desempeño realmente excepcional. Quizá llegue a semifinales si todo le sale muy bien.”

La contienda frente al elenco ibérico será el sábado 11 de octubre a las 3:00 p. m., hora colombiana, en el estadio Fiscal, de Talca, donde los tricolores marchan invictos.

El ganador de la serie entre Colombia y España se medirá en semifinales con el triunfador de la llave entre México y Argentina.