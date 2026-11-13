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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Internacional 0-2 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Internacional 0-2 Santa Fe

Este viernes Santa Fe hizo su tarea y consiguió tres puntos, para quedar listo para lo que será su participación en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 13 de nov, 2026
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Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Colprensa

Este viernes siguieron las emociones de la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, con la victoria 0-2 de Independiente Santa Fe contra Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo.

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Los goles para el equipo 'cardenal' dirigido por Pablo Repetto fueron de Emerson Rivaldo Rodríguez y Emanuel 'Turro' Olivera. Con esto, el elenco rojo, que ya está clasificado a cuadrangulares del campeonato, subió al cuarto puesto de la tabla de posiciones, a la espera de lo que suceda en lo que resta de la jornada 19.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts.
1
Atlético Nacional
18
12
3
3
37
17
+20
39
2
América de Cali
18
10
6
2
31
12
+19
36
3
Deportivo Cali
18
9
7
2
26
10
+16
34
4
Independiente Santa Fe
19
10
4
5
30
18
+12
34
5
Atlético Bucaramanga
18
8
8
2
30
17
+13
32
6
Independiente Medellín
18
9
2
7
28
25
+3
29
7
Millonarios
18
6
9
3
25
16
+9
27
8
Once Caldas
18
7
6
5
22
18
+4
27
9
Deportes Tolima
18
7
5
6
23
21
+2
26
10
Águilas Doradas
18
6
7
5
22
21
+1
25
11
Llaneros
19
7
3
9
21
24
-3
24
12
Cúcuta Deportivo
18
7
3
8
19
26
-7
24
13
Junior
19
5
7
7
26
27
-1
22
14
Internacional
19
4
8
7
22
27
-5
20
15
Boyacá Chicó
19
5
5
9
15
29
-14
20
16
Alianza FC
18
5
3
10
18
31
-13
18
17
Deportivo Pereira
18
3
8
7
16
26
-10
17
18
Deportivo Pasto
19
4
3
12
13
30
-17
15
19
Jaguares de Córdoba
18
3
4
11
17
35
-18
13
20
Fortaleza CEIF
18
1
9
8
17
28
-11
12
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