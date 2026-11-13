Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Internacional 0-2 Santa Fe

Este viernes siguieron las emociones de la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, con la victoria 0-2 de Independiente Santa Fe contra Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo.

Los goles para el equipo 'cardenal' dirigido por Pablo Repetto fueron de Emerson Rivaldo Rodríguez y Emanuel 'Turro' Olivera. Con esto, el elenco rojo, que ya está clasificado a cuadrangulares del campeonato, subió al cuarto puesto de la tabla de posiciones, a la espera de lo que suceda en lo que resta de la jornada 19.

Publicidad

Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe: