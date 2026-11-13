Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Internacional 0-2 Santa Fe

Este viernes siguieron las emociones de la última fecha del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026-II, con la victoria 0-2 de Independiente Santa Fe contra Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Los goles para el equipo 'cardenal' dirigido por Pablo Repetto fueron de Emerson Rivaldo Rodríguez y Emanuel 'Turro' Olivera. Con esto, el elenco rojo, que ya está clasificado a cuadrangulares del campeonato, subió al cuarto puesto de la tabla de posiciones, a la espera de lo que suceda en lo que resta de la jornada 19.
Publicidad
Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Atlético Nacional
|18
|12
|3
|3
|37
|17
|+20
|39
|2
|América de Cali
|18
|10
|6
|2
|31
|12
|+19
|36
|3
|Deportivo Cali
|18
|9
|7
|2
|26
|10
|+16
|34
|4
|Independiente Santa Fe
|19
|10
|4
|5
|30
|18
|+12
|34
|5
|Atlético Bucaramanga
|18
|8
|8
|2
|30
|17
|+13
|32
|6
|Independiente Medellín
|18
|9
|2
|7
|28
|25
|+3
|29
|7
|Millonarios
|18
|6
|9
|3
|25
|16
|+9
|27
|8
|Once Caldas
|18
|7
|6
|5
|22
|18
|+4
|27
|9
|Deportes Tolima
|18
|7
|5
|6
|23
|21
|+2
|26
|10
|Águilas Doradas
|18
|6
|7
|5
|22
|21
|+1
|25
|11
|Llaneros
|19
|7
|3
|9
|21
|24
|-3
|24
|12
|Cúcuta Deportivo
|18
|7
|3
|8
|19
|26
|-7
|24
|13
|Junior
|19
|5
|7
|7
|26
|27
|-1
|22
|14
|Internacional
|19
|4
|8
|7
|22
|27
|-5
|20
|15
|Boyacá Chicó
|19
|5
|5
|9
|15
|29
|-14
|20
|16
|Alianza FC
|18
|5
|3
|10
|18
|31
|-13
|18
|17
|Deportivo Pereira
|18
|3
|8
|7
|16
|26
|-10
|17
|18
|Deportivo Pasto
|19
|4
|3
|12
|13
|30
|-17
|15
|19
|Jaguares de Córdoba
|18
|3
|4
|11
|17
|35
|-18
|13
|20
|Fortaleza CEIF
|18
|1
|9
|8
|17
|28
|-11
|12