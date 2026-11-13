La autocrítica de Néstor Lorenzo; “me encantaría haber jugado mejor, pero así se gana experiencia”

La Selección Colombia venció 1-0 a Chile en el partido disputado en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali, que sirvió para ver algunos de los jugadores jóvenes que viene convocando Néstor Lorenzo en este nuevo proceso tras el Mundial 2026 y el retiro de la 'tricolor' de varios de los referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina.

De entrada, y con un juego irregular, el técnico argentino mencionó que "es el precio que hay que pagar. Yo estoy feliz de ver a Matías Orozco, a Juan Manuel Rengifo, a Óscar Perea, chicos que tienen mucho futuro, pero tienen que pagar este precio del debut: los nervios, el marco que genera más como local que como visitante y un equipo rival que está bien trabajado, que nos presionó bien y que tiró centros peligrosos. Me gustó la prueba. Si había que hacer una prueba para estos chicos, esta fue ideal".

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Por la misma línea se mostró tranquilo, detallando que "yo, lo de la falta de precisión, no me preocupa porque son jugadores de talento y buen pie. Sincronizar unos movimientos para un funcionamiento más preciso y contundente es nuestra meta. Pero estoy contento porque fue un partido muy intenso, de mucha fricción, en el que no es fácil pedir la pelota y encarar. Yo le pedí eso a Perea, a Rengifo y a Camilo Durán, que tiene condiciones. Estamos construyendo futuro. Ojalá podamos ver más muchachos en el próximo partido".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia Colprensa

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Eso sí, la autocrítica de Néstor Lorenzo no faltó, no se conforma con la victoria y aclaró lo siguiente: "La verdad es que yo entiendo que vamos bien. La adaptación de los jóvenes debe darse de manera progresiva, gradual y respaldada por los Davinson, Lerma y Camilo, que hicieron un gran partido. Es la manera: pagar los costos y, si salimos ganadores, mejor. Me encantaría haber jugado mejor, pero estos chicos más adelante estarán menos imprecisos, porque así se gana la experiencia".



En cuanto a la salida con molestias de Camilo Durán, goleador del Celtic, de Escocia, quien tuvo que abandonar la cancha, dejó claro e hizo un llamado a la calma mencionando que "salió acalambrado, pero no tiene nada".

Y para finalizar, Néstor Lorenzo dejó un mensaje por lo vivido en Cali con la Selección Colombia. "La verdad es que fue muy importante la oportunidad de ayudar de esta manera. Una parte de la charla técnica era que, a pesar de la ayuda económica, que es muy importante, se trataba de darles una alegría a quienes no ven a la Selección y que, de pronto, no la van a ver. De pronto, los que están acá no pueden ir a Barranquilla", y de hecho hasta contó una anécdota: "Le decía a mi compañero de silla que me acordé de cuando era chico y vi a Daniel Passarella en el club de mi barrio, y me dio un autógrafo y todo. Quiero felicitar a los muchachos que vinieron haciendo este gesto de meterse dentro de la gente, a pesar de la ayuda económica. No hay que aflojar; esto tarda en reconstruirse".