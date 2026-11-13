Vea acá el resumen de Colombia 1-0 Chile, en un juego con ambiente festivo en el Pascual Guerrero

VEA ACÁ EL RESUMEN DE COLOMBIA 1-CHILE 0; EN EL PASCUAL GUERRERO

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Un gol en propia puerta del central Guillermo Maripán le dio este viernes la victoria 1-0 a Colombia sobre Chile en un partido amistoso disputado en la ciudad de Cali (suroeste) en el que ambos equipos probaron jugadores y propuestas pensando en el futuro.

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El encuentro, disputado en el estadio Pascual Guerrero, se celebró en esta ciudad del suroeste de Colombia porque la recaudación será destinada para atender a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país andino el pasado 10 de agosto.



Ambos equipos salieron a buscar el gol. La selección anfitriona se hizo del balón y se acercó pronto, en una buena jugada colectiva que terminó con un remate del ariete Luis Suárez que pasó cerca de la portería de Lawrence Vigouroux.

Chile respondió de inmediato en un contragolpe en el que el atacante Maximiliano Gutiérrez mandó un remate por encima del arco de Camilo Vargas.

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Los visitantes, que incomodaron a los anfitriones con su presión alta, tuvieron otra oportunidad para anotar al 13 con un remate de Gutiérrez en un tiro libre de costado que se estrelló en el palo local.

Si bien los anfitriones eran los dueños del balón, los chilenos volvieron a acercarse con tiro libre lanzado desde el costado que remató el defensor Diego Ulloa y atajó Vargas. En el rebote, el balón le volvió a quedar al chileno, que disparó y no pudo celebrar porque el central Davinson Sánchez sacó el balón en la raya.

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En ese contexto, Colombia logró abrir el marcador al 35 en un contragolpe que empezó con una recuperación de balón de Camilo Durán en campo contrario. El esférico pasó por los pies de Suárez y le llegó al lateral Daniel Muñoz, que mandó un centro a media altura que desvió Maripán para mandar la bola al fondo de su propia portería.

Jugadores de la Selección Colombia, festejando triunfo contra Chile. Foto: Colprensa.

Para el segundo tiempo llegaron los cambios en ambos equipos. Por el lado de los locales ingresaron el lateral Juan Arizala y el extremo Óscar Perea, mientras que el entrenador visitante, Nicolás Córdova, envió a la cancha al volante Nils Reichmuth.

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Sin embargo, el partido cayó en un bache, pues tanto los colombianos como los chilenos tuvieron dificultades para crear peligro.

Al final, ninguno de los dos equipos volvió a hacer daño y los colombianos, que viven una transición tras el retiro de la selección de James Rodríguez, sumaron una nueva victoria y más minutos de rodaje pensando en las Eliminatorias y en la Copa América de 2028.

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Chile, entre tanto, demostró que su proceso de transición va por buen camino tras el fracaso de no clasificar al Mundial de 2026 y dejó sensaciones positivas, a pesar de la derrota.