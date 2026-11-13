La Selección Colombia le cumplió a los hinchas en el Pascual Guerrero; 1-0 sobre Chile

En una presentación aprovechando la fecha FIFA, la Selección Colombia superó este viernes por un marcador de 1-0 a su similar de Chile, en compromiso que tuvo tintes solidarios jugado en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. El único tanto del compromiso llegó con un autogol del defensor Guillermo Maripán, previo a una proyección por derecha de Daniel Muñoz.

Los aficionados de la capital del Valle del Cauca, afectado por el terremoto del pasado 10 de agosto, gozaron de lo lindo con la presencia del conjunto orientado por Néstor Lorenzo y aunque se tuvieron algunos altibajos en diferentes tramos del duelo con los chilenos, al final reconocieron con aplausos y vítores a los ídolos de nuestro país.

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Las posibilidades de anotar no fueron tantas a lo largo del partido, en la parte inicial una aproximación con cabezazo de Luis Javier Suárez, cerrando el primer tiempo. Ya en el complemento, el que exigió al arquero visitante fue Jhon Arias, quien quiso ser el líder pidió el balón y se llevó las miradas cuando apareció con trascendencia.

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Chile también atacó y fue en búsqueda del arco contrario, con un remate en el palo de Maximiliano Gutiérrez e igualmente en otra ocasión Camilo Vargas estuvo atento.



Tal y como lo afirmó el profesor Lorenzo, frente a los chilenos se le dio posibilidad de sumar minutos a hombres como Nelson Deossa, quien fue inicialista, pero no contó con la trascendencia suficiente para ser desequilibrante en la zona media. De igual manera fue titular Camilo Durán en el frente de ataque e intentó hacerle pasar trabajos a los australes.

Colombia vs Chile Colprensa

También en los 45 minutos finales entraron al campo hombres como el lateral Juan David Arizala y Oscar Perea, quien con su velocidad alcanzó a tener un par de jugadas. Con el correr de la complementaria, de igual forma ingresaron Matías Orozco en la línea de volantes y Daniel Mosquera.

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Cabe destacar que a Colombia le faltó imaginación y creación, para conectar a los volantes con los delanteros. Así se registró una victoria, en una noche festiva en Cali.

Ambos equipos se volverán a enfrentar el próximo martes en el estadio Nacional de Santiago. Ese duelo entre colombianos y chilenos se verá EN VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu, desde las 6 de la tarde.

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- Ficha técnica:

1. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez (m.46, Juan Arizala); Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (m.73, Matías Orozco), Nelson Deossa (m.46, Óscar Perea), Jhon Arias (m.82, Juan Manuel Rengifo); Camilo Durán (m.60, Yáser Asprilla) y Luis Suárez (m.82, Daniel Mosquera).

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Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa (m.46, Nils Reichmuth), Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro (m.80, Víctor Méndez), Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría (m.80, César Pérez); Darío Osorio (m.80, Agustín Arce), Gonzalo Tapia (m.67, Ben Brereton) y Maximiliano Gutiérrez (m.67, Lucas Cepeda).

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Seleccionador: Nicolás Córdova.

Gol: 1-0, m.35: Guillermo Maripán, en propia puerta.

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Árbitro: el ecuatoriano Augusto Alarcón. Amonestó a Samuel Velásquez, Rodrigo Echeverría, Daniel Muñoz y César Pérez.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad colombiana de Cali.