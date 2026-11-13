Néstor Lorenzo le echó flores a jugador de Selección Colombia y lo comparó con su debut en Argentina

En un nuevo laboratorio sin su principal estrella Luis Díaz, Colombia venció este viernes en Cali 1-0 a Chile en el primero de dos partidos amistosos con los que ambas selecciones cierran el 2026. La escuadra cafetera, que perdió a Lucho por lesión, recibió a un equipo austral que da forma a una nueva generación de jugadores. Un gol en contra del zaguero chileno Guillermo Maripán en el minuto 35 definió un duelo trabado y por momentos soporífero.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, mezcló hombres de experiencia que disputaron el Mundial de 2026 con jóvenes que buscan un espacio tras el adiós del histórico James Rodríguez.

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Por su parte, el entrenador interino Nicolás Córdova da impulso a un grupo casi novato en Chile luego de la renuncia de su antecesor Ricardo Gareca al no lograr clasificar a la máxima cita del fútbol.

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El encuentro se disputó en Cali para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que en agosto dejó más de 300 muertos en el país y miles de construcciones colapsadas.



Los asistentes realizaron un minuto de silencio en el estadio Pascual Guerrero de la tercera ciudad de Colombia, una de las más afectadas por el sismo con cerca de la mitad de las víctimas mortales.

El martes, las selecciones se volverán a enfrentar en Santiago para el último partido amistoso del año.

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Después del compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo atendió a la prensa y comenzó haciendo un balance de lo sucedido en el Pascual. "Fue como un partido como de eliminatoria, por la intensidad y por los duelos que se presentaron dentro del campo, a todos nos gusta ganar, pero es cierto que hubo imprecisiones, nos faltó a nosotros tener un poco de control en situaciones claras, tener toques precisos para terminar la jugada, se peleó, se luchó y creo que es buen triunfo".

Además de eso y aunque es poco amigo de hacer calificaciones de rendimientos individuales; el seleccionador colombiano destacó que "sería injusto, pero voy a nombrar al más chiquito, que es Matías Orozco, al que se equivoca y vuelve y la pide otra vez la pelota, eso es lo que quiero de él. Les cuento que yo debuté el mismo día de Diego Simeone, perdimos con Australia en el año 1988 y después del partido (Carlos) Bilardo nos vino a felicitar porque nos equivocamos y volvimos a pedir la pelota, pese a cometer un error. Y eso es lo que quiero, que entren y jueguen, que se sientan libres. Así se agarra confianza".

Colombia vs Chile Colprensa