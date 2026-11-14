Síguenos en:
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
TEO GUTIÉRREZ
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así son las probalidades de clasificar a los ocho antes de la fecha 19; Millonarios ahí

Así son las probalidades de clasificar a los ocho antes de la fecha 19; Millonarios ahí

Seis equipos, tres cupos y 90 minutos de infarto. Este sábado 14 de noviembre se definen los últimos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2026
Comparta en:
Millonarios se enfrenta a Alianza por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026.
Millonarios se enfrenta a Alianza por la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Millonarios

Seis equipos lucharán este sábado 14 de noviembre por conseguir los últimos tres cupos a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, en la última fecha del 'todos contra todos', la 19. Recordemos que ya están clasificados Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

En la puja destacan Independiente Medellín, sexto con 29 puntos; Millonarios, que ocupa el séptimo lugar con 27 unidades; y Once Caldas, octavo puesto con 27 enteros, por lo que consiguen provisionalmente las últimas tres plazas a la siguiente fase del campeonato de nuestro país.

Publicidad

Últimas noticias

Internacional de Bogotá vs Santa Fe
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II tras Internacional 0-2 Santa Fe

Deportivo Pereira
Fútbol Colombiano

Aparecen luces y nuevos datos del comprador del Deportivo Pereira; día para el primer desembolso

Hay que indicar que los clubes que aspiran a colarse en esos puestos de vanguardia son Deportes Tolima (26), Águilas Doradas (25) y Cúcuta Deportivo (24). Y precisamente, uno de los partidos más interesante de esta jornada 19 lo protagonizarán 'dorados' y 'poderosos'.

Medellín vs. Alianza Valledupar.
Medellín vs. Alianza Valledupar.
COLPRENSA.

Publicidad

Toda esta apasionante fecha sabatina por conocer a los últimos tres equipos clasificados comenzará en simultánea, a partir de las 3:30 de la tarde.

Acá las probabilidades:

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

- Independiente Medellín (29 puntos, +3 DG): depende de sí mismo. Le basta empatar o ganar contra Águilas Doradas. Si pierde, clasifica si Once Caldas, Tolima o Millonarios no suman de a tres.

Publicidad

- Millonarios (27 puntos, +9 DG): clasifica directamente si vence a Alianza FC en El Campín. Si empata, necesita que Once Caldas o Tolima no ganen. Si pierde, dependerá de la diferencia de gol frente a otros resultados.

- Once Caldas (27 puntos, +4 DG): si vence a Atlético Nacional, asegura su boleto. Si empata, requiere que Tolima no gane y que Medellín no caiga por goleada contra Águilas Dorados. Si cae derrotado, depende de que ni Tolima ni Águilas sumen tres puntos.

Once Caldas vs. Nacional. Semfinal de Copa BetPlay
Once Caldas vs. Nacional. Semfinal de Copa BetPlay
@oncecaldas y @nacionaloficial

Publicidad

- Deportes Tolima (26 puntos, +2 DG): solo le sirve ganar de visitante contra el Deportivo Cali y esperar que Millonarios o Once Caldas no ganen. Si empata, necesitaría una goleada en contra del Once Caldas y un tropiezo de Águilas; si pierde, queda eliminado.

- Águilas Doradas (25 puntos, +1DG): sin margen de error frente al Medellín. Sólo la victoria lo mantiene con vida (llegaría a 28 puntos) y necesitaría que al menos dos entre Millonarios, Once Caldas y Tolima no ganen.

Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe se retrasó por apagón eléctrico
Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe se retrasó por apagón eléctrico
Archivo de Colprensa

Publicidad

- Cúcuta Deportivo (24 puntos, -7 DG): opciones remotas. Necesita golear a Jaguares por más de 10 goles y esperar que Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas pierdan o empaten sus partidos.

Acá la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026:

PosiconesEquipoPuntosPJPGPEPPGFGCDG
1Nacional39181233371720
2Cali3418972261016
3América3318963291514
4Bucaramanga3218882301713
5Santa Fe3118945281810
6Medellín291892728253
7Millonarios271869325169
8Once Caldas271876522184
9Tolima261875623212
10Águilas Doradas251867522211
11Cúcuta24187381926-7
12Internacional de Bogotá231858525232
13Llaneros23187292124-3
14Junior19184772527-2
15Boyacá Chicó19185491529-14
16Alianza181853101831-13
17Pereira17183871626-10
18Pasto151843111329-16
19Jaguares131834111735-18
20Fortaleza12181981728-11
Relacionados

Millonarios FC

Deportes Tolima

Once Caldas

Independiente Medellín

Cúcuta Deportivo

Águilas Doradas Rionegro

Fútbol Colombiano

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad