Así son las probalidades de clasificar a los ocho antes de la fecha 19; Millonarios ahí

Seis equipos lucharán este sábado 14 de noviembre por conseguir los últimos tres cupos a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026, en la última fecha del 'todos contra todos', la 19. Recordemos que ya están clasificados Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe.

En la puja destacan Independiente Medellín, sexto con 29 puntos; Millonarios, que ocupa el séptimo lugar con 27 unidades; y Once Caldas, octavo puesto con 27 enteros, por lo que consiguen provisionalmente las últimas tres plazas a la siguiente fase del campeonato de nuestro país.

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Hay que indicar que los clubes que aspiran a colarse en esos puestos de vanguardia son Deportes Tolima (26), Águilas Doradas (25) y Cúcuta Deportivo (24). Y precisamente, uno de los partidos más interesante de esta jornada 19 lo protagonizarán 'dorados' y 'poderosos'.

Medellín vs. Alianza Valledupar. COLPRENSA.

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Toda esta apasionante fecha sabatina por conocer a los últimos tres equipos clasificados comenzará en simultánea, a partir de las 3:30 de la tarde.



Acá las probabilidades:

- Independiente Medellín (29 puntos, +3 DG): depende de sí mismo. Le basta empatar o ganar contra Águilas Doradas. Si pierde, clasifica si Once Caldas, Tolima o Millonarios no suman de a tres.

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- Millonarios (27 puntos, +9 DG): clasifica directamente si vence a Alianza FC en El Campín. Si empata, necesita que Once Caldas o Tolima no ganen. Si pierde, dependerá de la diferencia de gol frente a otros resultados.

- Once Caldas (27 puntos, +4 DG): si vence a Atlético Nacional, asegura su boleto. Si empata, requiere que Tolima no gane y que Medellín no caiga por goleada contra Águilas Dorados. Si cae derrotado, depende de que ni Tolima ni Águilas sumen tres puntos.

Once Caldas vs. Nacional. Semfinal de Copa BetPlay @oncecaldas y @nacionaloficial

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- Deportes Tolima (26 puntos, +2 DG): solo le sirve ganar de visitante contra el Deportivo Cali y esperar que Millonarios o Once Caldas no ganen. Si empata, necesitaría una goleada en contra del Once Caldas y un tropiezo de Águilas; si pierde, queda eliminado.

- Águilas Doradas (25 puntos, +1DG): sin margen de error frente al Medellín. Sólo la victoria lo mantiene con vida (llegaría a 28 puntos) y necesitaría que al menos dos entre Millonarios, Once Caldas y Tolima no ganen.

Cúcuta Deportivo vs Independiente Santa Fe se retrasó por apagón eléctrico Archivo de Colprensa

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- Cúcuta Deportivo (24 puntos, -7 DG): opciones remotas. Necesita golear a Jaguares por más de 10 goles y esperar que Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas pierdan o empaten sus partidos.

Acá la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026: