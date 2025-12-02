"Yo no he hablado con nadie", la tajante respuesta desde Pumas sobre James Rodríguez

James Rodríguez se encuentra en Colombia cumpliendo algunos actos publicitarios y mientras todo esto se desarrolla, en México su nombre no deja de ser pronunciado en la prensa deportiva por un posible acercamiento con los Pumas de la UNAM.

Hace algunos instantes un directivo del conjunto 'universitario' fue consultado por los refuerzos de cara a la temporada 2026. Fue así como Antonio Sancho respondió los interrogantes en su presentación en sociedad como nuevo vicepresidente deportivo, tras la salida de Miguel Mejía Barón. En ese aspecto, fue claro en su respuesta.

James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia Foto: AFP

"Yo no he hablado con nadie, tengo que ver lo de la planeación. Todo se dio muy rápido, llegué ayer (lunes). Hoy (martes), pues estoy aquí sentándome, el equipo no está. Primero tengo que hablar con Efraín (Juárez), para ver qué es lo que han visto, qué han proyectado y cuáles son sus intereses y sobre eso partiremos", precisó Sancho al ser consultado sobre James Rodríguez.



¿Llegará James Rodríguez?



Sancho aún no ve el tema de probables refuerzos. pic.twitter.com/8rUv0e0WFf — PressPort (@PressPortmx) December 2, 2025

Así las cosas, sólo queda esperar que Pumas retorne a los trabajos para que Sancho pueda dialogar con Juárez y ver cómo confeccionan la plantilla para el Clausura 2026.

De otro lado, hay que precisar que el capitán de la Selección Colombia ha sido vinculado con otros 'grandes' de Sudamérica como Libertad; no obstante, el propio presidente del club paraguayo le dijo que no a esa posibilidad. "Yo no puedo acercar a ningún jugador ni nada si no hay técnico. Imaginate que yo le contrate, por decirte, a James, y resulta que el técnico que viene no lo quiere y lo tiene sentado", expresó Rubén Di Tore.



Otras declaraciones de Antonio Sancho

- El título, la gran apuesta

"Sí son de forma universitaria, son felinos, en esos son parecidos, pero en lo demás son diferentes. Me tocó desde jugador jugar aquí y luego también ir a Tigres en una situación diferente y en la parte directiva, así ha sido. Uno se adapta, trata de competir con sus herramientas y creo que los dos buenos proyectos, ya hice los dos y ahora me toca estar aquí y trabajé con las herramientas pensando en buscar esas cosas para lograr el título, que es lo que queremos".

- Respaldo a Efraín Juárez

"Efraín es nuestro técnico, tiene contrato y es canterano. Seguro quiere ganar y hablaré con él. Conoceré su idea y estoy convencido de él. Seguro tiene toda la ilusión para ser campeón. Se fue a preparar afuera, ganó y qué bueno que lo tenemos. Habrá que ayudarlo a ser campeón. Estoy contento, pero sé la responsabilidad de lo que es. Sé que me empezarán a juzgar desde hoy y lo que quiere la gente es ganar".