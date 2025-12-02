En Cúcuta vs. Real Cundinamarca se encendió la polémica; se recurrió al VAR y Agudelo falló penalti

Este martes 2 de diciembre se definió el ascenso del fútbol colombiano, en el que Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca se vieron las caras en el estadio General Santander, que contó con un gran acompañamiento del público ‘motilón’.

A los 70 minutos de juego, Arney Rocha, del Real Cundinamarca, agredió a un rival dentro del área, por lo que el juez encargado de impartir justicia determinó penalti y expulsión para el agresor.

El encargado de tomar el balón y ejecutar desde los once pasos fue Jonathan Agudelo, quien remató, pero Kevin Cataño contuvo el tiro del experimentado jugador del Cúcuta Deportivo.



Jonathan Agudelo falló penalti en Cúcuta vs. Cundinamarca