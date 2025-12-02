Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / En Cúcuta vs. Real Cundinamarca se encendió la polémica; se recurrió al VAR y Agudelo falló penalti

En Cúcuta vs. Real Cundinamarca se encendió la polémica; se recurrió al VAR y Agudelo falló penalti

El conjunto ‘motilón’ busca el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano. Jonathan Agudelo tuvo la oportunidad de concretar el sueño, pero falló en la definición desde los 12 pasos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de dic, 2025
Comparta en:
Cúcuta vs. Cundinamarca
Cúcuta vs. Cundinamarca
Captura trasmisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad