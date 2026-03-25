A Néstor Lorenzo no lo trasnocha la falta de minutos de James Rodríguez en Minnesota United

La Selección Colombia se enfrenta este jueves 26 de marzo a Croacia en juego de preparación y por eso este miércoles el DT Néstor Lorenzo atendió a los medios de comunicación para resolver dudas y dar sus impresiones. El estratega, que estuvo acompañado por Luis Javier Suárez, delantero y goleador del Sporting de Lisboa, se refirió a la actualidad de James Rodríguez, quien apenas esta retomando ritmo con el Minnesota United de la MLS.

De entrada, al argentino le preguntaron si le preocupaba el poco tiempo de juego que acumula el talentoso '10'. "En principio, el tema de los minutos jugados, tiene que ver con cómo está físicamente. Tuvo la suerte de ir a un club y que lo tiren a la cancha de una vez, sin una pretemporada, está muy bien. Se le ve en forma. Quizá le faltan minutos de fútbol, pero está bien", declaró Lorenzo.

Néstor Lorenzo felicita a James Rodríguez por su buen rendimiento con la Selección Colombia AFP

En ese mismo sentido, el entrenador hizo referencia a otros dos jugadores que también pueden aportar en esa posición de creación. "Los otros casos son distintos como Jorge Carrascal que ha jugado mucho, con ritmo. Respecto a Juan Fernando Quintero regresó de una lesión, pero ya está bien. Son jugadores que son parte del proceso, que los conocemos, sabemos de su recuperación y vamos evaluando todo", agregó.



A Lorenzo le insistieron de nuevo sobre el bajo ritmo que trae Rodríguez Rubio, sin embargo, dejó en claro que si bien eso se tiene en cuenta, no es un factor determinenta para recibir el llamado al combinado nacional. "El nivel o porcentaje de rendimiento de un jugador no lo puedo evaluar por una racha o una semana. Nos hizo bien estar muchos días en la Copa América. Depende de qué jugador es, qué le dio a la Selección, si está o no instalado dentro del equipo. Todos los casos no son iguales. Es importante el nivel que traigan de sus clubes, pero no es definitivo, hay jugadores de jugadores. Sin duda, queremos que vengan de buena manera, pero tenemos tiempo en la previa para prepararlos", concluyó sobre el cucuteño.