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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A Néstor Lorenzo no lo trasnocha la falta de minutos de James Rodríguez en Minnesota United

A Néstor Lorenzo no lo trasnocha la falta de minutos de James Rodríguez en Minnesota United

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló sobre James Rodríguez y su presente, en rueda de prensa previa al juego de este jueves contra Croacia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de mar, 2026
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James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
AFP

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