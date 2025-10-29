Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Tabla de campeones del Mundial Sub-17, esquivo para las potencias; ¿oportunidad para Colombia?

Tabla de campeones del Mundial Sub-17, esquivo para las potencias; ¿oportunidad para Colombia?

La Copa del Mundo masculina de la categoría prejuvenil suele ser favorable para que equipos de segundo o tercer nivel alcancen la gloria, lo que abre esperanzas a más de uno.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Selección Colombia Sub-17, lista para el Mundial de Catar 2025.jpg
Selección Colombia Sub-17, lista para el Mundial de Catar 2025.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad