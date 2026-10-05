Jhon Arias y la número '10' de la Selección Colombia; "no me cambia en nada"

En la antesala de un nuevo compromiso por la fecha FIFA, la primera después del pasado Mundial 2026, que se disputará este martes en la ciudad de Miami entre la Selección Colombia y Perú; el volante Jhon Arias se convirtió en el centro de atención. Lejos de la presión mediática que suele rodar al dorsal más emblemático del balompié sudamericano, el número 10 que antes llevó James Rodríguez, el jugador del Palmeiras asumió el reto con una profunda claridad conceptual, demostrando que su liderazgo va mucho más allá de una cifra en la espalda.

Consultado sobre lo que significa portar la histórica camiseta número 10 de la Selección Colombia, Arias dejó en claro que su identidad futbolística y personal se mantiene intacta, sin importar el número que marque su indumentaria.

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"La misma responsabilidad que yo llevaba cuando vestía el 11, la llevo ahorita. Yo creo que un número no cambia mi esencia, no cambia lo que soy, no cambia la persona que yo soy y no cambia tampoco lo que aporto dentro del grupo. Yo creo que, como tú lo dices, la responsabilidad pesa más porque ahora paso a ser una de las personas que más experiencia tiene en la selección, que por ahí soy llamado a conducir a los nuevos, más no por un número sino por la responsabilidad que yo sé que tengo", comentó el exjugador de Santa Fe y Fluminense, en un contacto previo con los periodistas antes de jugar contra los peruanos.

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Arias siguió con su explicación y comentó otra de sus misiones en el equipo de Néstor Lorenzo, al contar con experiencia en el equipo nacional. "Yo también llevo como persona el hecho de instruir, de ser líder y de hacer que los nuevos se sientan bien, porque al final yo creo que lo que ganamos es la selección", expresó el actual hombre del Palmeiras brasileño.



Jhon Arias, con la '10', en el partido entre la Selección Colombia y México AFP

Hora y dónde ver Colombia vs. Perú

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El partido entre Colombia y Perú se verá EN VIVO este martes 6 de octubre en Gol Caracol, www.golcaracol.com, en nuestro canal de Youtube y en la aplicación Ditu, de Caracol Televisión, con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.

