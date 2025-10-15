Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Rentería, expulsado en Colombia vs Argentina; doble amarilla y a las duchas

Jhon Rentería, expulsado en Colombia vs Argentina; doble amarilla y a las duchas

El atacante entró por Joel Canchimbo y en el segundo tiempo vio la tarjeta roja, dejando a la Selección Colombia Sub-20 con diez jugadores en la semifinal del Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2025
Jhon Rentería se fue expulsado en Colombia vs. Argentina

