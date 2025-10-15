Jhon Rentería, expulsado en Colombia vs Argentina; doble amarilla y a las duchas

La Selección Colombia terminó el partido de la semifinal del Mundial Sub-20 contra Argentina con diez jugadores, por la expulsión de Jhon Rentería, quien había entrado en el primer tiempo por el lesionado Joel Canchimbo.

El '11' del combinado nacional vio la segunda tarjeta amarilla y con eso luego la roja, que lo mandó a las duchas al minuto 79 del compromiso, dejando afectada a la 'tricolor' en la recta final del compromiso.

La primera tarjeta amarilla de Jhon Rentería fue por una disputa con un jugador de Argentina, al 62', que hasta fue revisada por una posible tarjeta roja directa, aunque al final no pasó a mayores.