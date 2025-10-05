Síguenos en::
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Kéner González y un golazo en Colombia vs Nigeria, en Mundial Sub-20; definición precisa

Kéner González y un golazo en Colombia vs Nigeria, en Mundial Sub-20; definición precisa

El capitán de la Selección Colombia Sub-20, Kéner González, se encargó de abrir el marcador en el duro partido frente a los nigerianos, este domingo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
