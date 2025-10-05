Kéner González y un golazo en Colombia vs Nigeria, en Mundial Sub-20; definición precisa

La Selección Colombia Sub-20 fue la encargada de romper el cero en el marcador contra Nigeria, de la mano de Kéner González.

Al minuto 51 se dio una ofensiva veloz por la banda derecha, luego le llegó la pelota a Néyser Villarreal, quien aunque pudo rematar vio entrando mejor perfilado al capitán de la ‘tricolor’ y se la dejó servida.

Kéner González remató de primera al segundo palo y mandó el balón al fondo de la red, para el 1-0 de la Selección Colombia sobre Nigeria, en la fecha 3 del Mundial Sub-20.



Vea acá el gol de Kéner González en Colombia vs Nigeria, en el Mundial Sub-20 de la FIFA: