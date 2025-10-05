Óscar Perea marcó gol en Colombia vs Nigeria, pero se lo anularon por fuera de lugar

En el duro partido de la Selección Colombia contra Nigeria este domingo en la fecha 3 de la fase de grupos del Mundial Sub-20, el habilidoso Óscar Perea había marcado gol, pero no valió por fuera de lugar.

Una buena jugada colectiva de la ‘tricolor’ terminó con una definición frente al arco del ‘10’ del combinado nacional, a quien no dejaron ni celebrar ya que el juez de línea levantó la bandera.

Desde el FVS, que es la nueva herramienta para revisión de dichas jugadas le avisaron al árbitro central que sí estaba en posición adelantada Óscar Perea y no valió.



Acá el gol de Óscar Perea anulado en Colombia vs Nigeria, en el Mundial Sub-20: