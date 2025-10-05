Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Óscar Perea marcó gol en Colombia vs Nigeria, pero se lo anularon por fuera de lugar

Óscar Perea marcó gol en Colombia vs Nigeria, pero se lo anularon por fuera de lugar

El ‘10’ de la Selección Colombia Sub-20 había anotado en el primer tiempo del partido de este domingo en el Mundial de la categoría, pero no lo dejaron ni celebrar.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
Óscar Perea, delantero de la Selección Colombia, en el partido contra Arabia Saudita, por el Mundial Sub-20

