Kevin Serna se confesó por disputa entre Perú y Selección Colombia; "por ahí siempre estaban"

Para los partidos de la Selección Colombia contra México y Canada (11 y 14 de octubre) el técnico Néstor Lorenzo sorprendió con algunos llamados, como el de Kevin Serna, quien desde hace varios meses lleva destacando en el Fluminense, de Brasil.

Y este domingo mientras se dirigía a la concentración de la 'tricolor', el nacido en Popayán atendió a Gol Caracol y Blu Radio para dar sus impresiones de esta convocatoria. "La verdad muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien", comenzó diciendo el habilidoso atacante.



Kevin Serna eligió a Selección Colombia sobre la de Perú

Entre el 2021 y el 2024 militó en varios clubes en territorio 'inca', por lo que tiene cercanía con dicho país, sin embargo, al consultarle sobre su preferencia luego de esta convocatoria de la 'tricolor', no dudó en confesar que sí hubo acercamientos con el otro combinado.

"Por ahí siempre estaban pero uno como colombiano siempre sueña con representar a su país. Llegamos fuerte, toca trabajar para lo que quiere el profe", contó Kevin Serna para Gol Caracol y Blu Radio.

Lo cierto es que el de Fluminense goza de un buen presente en Brasil, y esta citación lo tomó "muy feliz", en especial porque él mismo relató que "lo venía buscando, trabajando para este momento".



Acá más declaraciones de Kevin Serna, convocado a la Selección Colombia:

*Jhon Arias, su excompañero en Fluminense

"Como siempre lo he dicho, con humildad, ver cómo esta el grupo, adaptarse rápido. Con Jhon siempre fue una linda amistad, mas allá de que siempre hablábamos me decía que tranquilo que el momento llega y ahora se dio la oportunidad".

*¿Alguna charla con Néstor Lorenzo?

"Con el profe aun no he hablado, fue con uno de sus asistentes".

*El sueño del Mundial 2026

"Sueño con el Mundial, pero con los pies en la tierra y trabajar para poder llegar"

*Alternativa de Luis Díaz pero también por la otra banda

"Yo la verdad juego por las dos bandas, siempre por derecha y en Brasil alterno mucho y me siento bien, por derecha puede ser también".