LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
Selección Colombia  / Kevin Serna se confesó por disputa entre Perú y Selección Colombia; "por ahí siempre estaban"

Kevin Serna se confesó por disputa entre Perú y Selección Colombia; "por ahí siempre estaban"

El futbolista del Fluminense, Kevin Serna, es una de las sorpresas en los llamados por Néstor Lorenzo. Confesó que los 'incas' intentaron convencerlo para jugar con esa selección.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
Kevin Serna
Kevin Serna, futbolista de Fluminense eligió Colombia sobre Perú - Foto:
AFP

